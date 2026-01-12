Anadolu Ajansı
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! Çok sayıda yaralı var
Tokat’ta yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Tokat-Sivas kara yolunda bir yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
- Tokat-Sivas kara yolunun Kızıliniş mevkisinde bir yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı.
- Kazada 13 kişi yaralandı.
- Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Kaza bölgesinde kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.
Tokat-Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazası büyük paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kızıliniş mevkisinde seyir halinde olan H.Ö. yönetimindeki yolcu otobüsü, İ.Ş.’nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı.
Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
13 YARALI TEDAVİ ALTINDA
Tespit edilen 13 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tokat’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR