Tokat’ta yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Tokat-Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazası büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kızıliniş mevkisinde seyir halinde olan H.Ö. yönetimindeki yolcu otobüsü, İ.Ş.’nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! Çok sayıda yaralı var

13 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Tespit edilen 13 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tokat’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

