A Milli Takım'da Montella'nın Gürcistan planı şekilleniyor

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde önceki geceye damga vuran bir Türkiye vardı... Grubun zayıf halkası Bulgaristan’ı deplasmanda 6-1 gibi tarihî bir zaferle geçtik. Grup ikinciliği adına bu galibiyetin anlam ve önemi çok büyüktü. Bir önceki maçta İspanya’dan 6 yiyen millîler, kazanmakta kalmadı ileride bize lazım olacak averajı da toparladı. Özellikle maçın ikinci yarısında sergilenen futbol Türk halkı adına iki kelimeyle ‘gurur vericiydi.’ Sevinelim sonuna kadar tadını çıkaralım ama ayaklarımızı da yere bastıralım. Çünkü yarın grupta ikincilik açısından final özelliği taşıyan Gürcistan sınavımız var. Maç Kocaeli’de.

MÜTHİŞ DESTEK OLACAK

Bulgaristan galibiyetini anlamlı kılmak ve taçlandırmak adına ilk maçta 3-2 mağlup ettiğimiz Gürcistan’ı yendiğimiz takdirde ikincilik cepte. Sonrası play-off etabına kalıyor. Ama bizim öncelikli olarak zafer sarhoşluğundan çıkıp fizik gücüyle ön plana çıkan ne zaman ne yapacağı belli olmayan Gürcistan’a karşı Türkiye kimliğini bir defa daha beyan etmemiz gerekiyor. Ki Bulgaristan karşısındaki taktik planı ikinci yarıda tutan teknik direktör Vincenzo Montella’nın yarınki mücadeleye farklı bir 11’le çıkması bekleniyor. Kocaeli’de millî takım dolu tribünler önünde ve müthiş bir destekle (binlerce taraftar) sahada olacak.

DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDERİZ?

Elemelerde grup birincileri doğrudan Dünya Kupası bileti kazanıyor. Play-off aşamasında ise 12 grup ikincisine ek olarak, UEFA Uluslar Ligi’nden Dünya Kupası’na doğrudan katılamamış en iyi 4 grup lideri dahil ediliyor. Bu 16 takım, Mart 2026’da tek maç eleme sistemiyle play-off’larda mücadele ediyor. Buradan da 4 takım daha Dünya Kupası bileti alıyor.