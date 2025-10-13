Yapımcı yüzünü yine sinemaya çevirdi! Salonlar tekrar canlanıyor

MURAT ÖZTEKİN - Sinemalar toparlanmaya başladı, yapımcılar tekrar beyazperdeye yöneldi… Türkiye’deki sinema salonları bütün dünyada olduğu gibi pandemiyle birlikte büyük seyirci kaybetmişti. 2019’da 56,4 milyon olan seyirci sayısı 2021’de 12,4 milyon kişiye düştü. Geçen sene de bir türlü eski rakamlara yaklaşılamayarak 32 milyon seyircide kalındı. Bu duruma dijital platformların seyirci alışkanlıklarını değiştirmesinin yanı sıra menfi ekonomik gelişmeler ve büyük yapımcıların sinemaya film çekmemesi sebep oldu. Ancak durum artık değişmeye başladı ve yerli yapımcılar yıllar sonra yeniden sinema salonlarına yüzünü çevirmiş görünüyor.

ATA DEMİRER FİLM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE

Sinema sezonunun hareketleneceği önümüzdeki haftalarda, aralarında biyografik eserlerin de olduğu büyük bütçeli yerli yapımlar vizyona girecek. “Adile”, “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana”, “Ayşe Tatile Çıktı”, “Rafadan Tayfa: Gordion” ve “Âşık Veysel” gibi yapımlar, vizyon için gün sayarken edindiğimiz bilgilere göre usta oyuncu Ata Demirer de BKM’in öncülüğünde yıllar sonra yeni bir sinema filminin hazırlığı içerisinde.

Türkiye, dünyada en çok yerli film seyredilen ülkelerden biri. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda gösterime girmesi planlanan bu filmlerin salonları hareketlendirmesi bekleniyor.

YENİ KAMPANYALAR YOLDA

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından indirimli bilet kampanyaları düzenleniyor. Bu çerçevede artık her çarşamba “Sinema Günü” oluyor ve birçok salonda biletler, indirimli olarak 120 TL’ye satılıyor. Önümüzdeki günlerde ise yeni bilet kampanyalarının kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Mevzuya dair Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan SİSAY Başkanı ve yapımcı Serkan Günay, “Artık büyük yapımcıların sinemaya geri döndüğünü söyleyebiliriz. Enflasyonist dönemde riskler mevcuttu. Yapımcılar da paralarını riske girmeden mevduata yatırdığında büyük getiri elde edebiliyorlardı. Elbette film çekiliyordu ama artık faiz oranlarının düşmesiyle yapımcılar daha fazla film yapmaya başladı. Aynı zamanda dijital platformlar eskisi kadar agresif davranmıyorlar. Bu da sinemanın önünü açtı” diye konuşuyor.

Günay, geçtiğimiz haftalarda yapılan 80 TL’ye bilet kampanyasının seyirci sayısını haftalık 780 binlere çıkardığını kaydederek, “Bir deneme yapmak istedik ve aslında çok büyük bütçeli filmlerin olmadığı dönemde başarı elde ettik. Şimdi de kampanyayı 120 TL bilet fiyatıyla çarşamba günleri devam ettiriyoruz. Bizim amacımız sinemayı tekrar seyirciye hatırlatmak. Pandemi öncesinde seyirci rakamlarına ulaşmak için bir mücadele içerisindeyiz. Bu sene en azından geçen seneki rakamları yakalamak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda gösterime girecek yerli filmlerin de seyirci sayısını artıracağını düşünüyoruz” ifadelerini kullanıyor.