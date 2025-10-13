Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Van Gölü haritası değişiyor! Kuraklık vurdukça vurdu, su 3 kilometre kadar çekildi

Van Gölü haritası değişiyor! Kuraklık vurdukça vurdu, su 3 kilometre kadar çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Van Gölü, Kuraklık, Su Çekilmesi, İklim Değişikliği, Van, Ekoloji, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, son yıllarda Van Gölü'nde yaşanan kuraklık ve buharlaşmaya dikkat çekti. Bazı bölgelerde 2-3 kilometre kadar çekilme olduğunu söyleyen Alaeddinoğlu, gölün doğusunda haritanın değiştiğini belirtti.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin etkileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de daha sık ve şiddetli bir şekilde hissedilmeye başlandı.

"BİRKAÇ YILDIR BELİRGİN BİR BUHARLAŞMA VAR"

Bu değişim, özellikle su kaynakları açısından kritik öneme sahip Van Gölü Havzası'nda belirgin şekilde kendini gösterdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alaeddinoğlu, yağışların yetersizliği ve buharlaşmadaki artışın göl ekosistemini tehdit ettiğini belirtti. Alaeddinoğlu, "Yağışların yetersizliği ve buharlaşmanın şiddeti, özellikle son birkaç yıldır çok daha belirgin bir şekilde kendini göstermeye başladı. Zaman zaman, örneğin 2024 yılında olduğu gibi, yağışlar nispeten yeterli düzeyde gerçekleştiğinde gölde küçük çaplı iyileşmeler yaşandı. Ancak 2025 yılı bu anlamda oldukça olumsuz geçti" dedi.

Van Gölü haritası değişiyor! Kuraklık vurdukça vurdu, su 3 kilometre kadar çekildi - 1. Resim

GÖLÜN DOĞUSUNDA ŞEKİL DEĞİŞMEYE BAŞLADI

Van Gölü'nün doğu kesiminde akarsuların döküldüğü sığ alanlarda çekilmenin 2-3 kilometreye kadar ulaştığını belirten Alaeddinoğlu, bu durumun artık haritalar üzerinde dahi fark edilebilecek ölçekte olduğunu söyledi. Alaeddinoğlu, "Gölün doğu kesimlerinde küçük ölçekli ama kalıcı değişimler gözlemliyoruz. Van Gölü'nün şekli, doğu kıyılarında belirgin biçimde değişmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Van Gölü haritası değişiyor! Kuraklık vurdukça vurdu, su 3 kilometre kadar çekildi - 2. Resim

Alaeddinoğlu, geçmişte bir ay süren kurak dönemlerin artık üç aya kadar uzadığını vurguladı. Alaeddinoğlu, "Geçmişte havzada ‘kurak dönem' olarak adlandırılan yağışsız süreç yaklaşık 1 ay sürerken, bu süre son yıllarda giderek uzadı. Önce 1 buçuk aya, ardından 2 aya çıkan bu dönem, 2025 yılında 3 aya kadar ulaştı. Bu da göldeki çekilmeyi çok daha belirgin hale getirdi" diye konuştu.

"GÖL EKOSİSTEMİ İÇİN CİDDİ TEHDİT"

Van Gölü Havzası'nda yağış rejiminin bozulduğuna dikkat çeken Alaeddinoğlu, gezici siklonların artık düzenli yağış getirmediğini belirtti. Alaeddinoğlu, "Geçmişte düzenli periyotlarla yağış getiren bu hava sistemleri artık zaman zaman havzayı etkileyemiyor ya da hiç yağış bırakmıyor. Bu durum, göl ekosistemi için ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Van Gölü haritası değişiyor! Kuraklık vurdukça vurdu, su 3 kilometre kadar çekildi - 3. Resim

"ZAMANIMIZ DARALIYOR"

Alaeddinoğlu, iklim değişikliği ve plansız su kullanımı gibi faktörlerin etkisiyle Van Gölü'nün geri dönüşü olmayan bir sürece girmemesi için acil önlem çağrısında bulundu. Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Önümüzdeki yıllarda benzer hava hareketlerinin sürmesi halinde buharlaşma daha da artacak. Sıcaklık yükselişleriyle birlikte Van Gölü'ndeki alan kaybı da devam edecek. Bu, sadece ekolojik değil, sosyoekonomik bir krize dönüşebilir" şeklinde konuştu.

Van Gölü haritası değişiyor! Kuraklık vurdukça vurdu, su 3 kilometre kadar çekildi - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail'de Trump için olağanüstü önlemler! Yollar kapatıldıSofyan Amrabat kararını şimdiden verdi: Real Betis'ten açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
40 kilograma ulaşan kabağı görünce inanamadı! "Torunum kadar olmuş" - Yaşam40 kilograma ulaştı! Görünce inanamadı: Torunum kadar olmuşUzmanlar uyardı! Gece yaptığınız bu alışkanlık ruh sağlığınızı bozuyor - YaşamGece geç saatlerde telefona bakanlar dikkat! Sonuçları şaşırtıyorKars'a mevsimin ilk karı yağdı! Sarıkamış beyaza büründü - YaşamKars'a mevsimin ilk karı yağdı! Sarıkamış beyaza büründüTürkiye'yi 'sıfır su' tehlikesi bekliyor! Tarih verildi, İstanbul dahil birçok il risk altında - YaşamTarih verildi, İstanbul dahil birçok il risk altındaZirai don tehdidi geri döndü! Niğde'de valilikten uyarı - YaşamZirai don tehdidi geri döndü!Balıkesir'de korkutan manzara! Sahil boyunca balık ölümleri görüldü - YaşamBalıkesir'de korkutan manzara!
Sonraki Haber Yükleniyor...