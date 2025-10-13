Bu hafta 7 hisse temettü dağıtacak

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da iç ve dış dinamiklerin etkisiyle dalgalı seyir devam ederken; özellikle uzun vadeli yatırımcıların dikkatle takip ettiği temettü ödemeleri de sürüyor. Bu hafta da borsada işlem gören 7 şirket temettü ödemesi yapacak.

İşte o şirketler ve ödeyecekleri temettüler:

13 EKİM 2025

LDR Turizm (LIDER)

-Hisse başına net: 0,12 TL

-Temettü verimliliği: %0,04

Batı Ege GYO (BEGYO)

-Hisse başına net: 0,02 TL

-Temettü verimliliği: %0,37

14 EKİM 2025

Avrupakent GYO (AVPGY)

-Hisse başına net: 1,94 TL

-Temettü verimliliği: %3,05

15 EKİM 2025

Platform Turizm (PLTUR)

-Hisse başına net: 0,32 TL

-Temettü verimliliği: %1,27

Göknur Gıda (GOKNR)

-Hisse başına net: 0,30 TL

-Temettü verimliliği: %1,34

Ebebek Mağazacılık (EBEBK)

-Hisse başına net: 0,43 TL

-Temettü verimliliği: %0,80

17 EKİM 2025

Turcas Petrol (TRCAS)

-Hisse başına net: 0,57 TL

-Temettü verimliliği: %1,52