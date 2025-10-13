Bu hafta 7 hisse temettü dağıtacak
Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket bu hafta temettü ödemesi yapacak. Avrupakent GYO, Göknur Gıda ve Ebebek de bu şirketler arasında yer alıyor.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da iç ve dış dinamiklerin etkisiyle dalgalı seyir devam ederken; özellikle uzun vadeli yatırımcıların dikkatle takip ettiği temettü ödemeleri de sürüyor. Bu hafta da borsada işlem gören 7 şirket temettü ödemesi yapacak.
İşte o şirketler ve ödeyecekleri temettüler:
13 EKİM 2025
LDR Turizm (LIDER)
-Hisse başına net: 0,12 TL
-Temettü verimliliği: %0,04
Batı Ege GYO (BEGYO)
-Hisse başına net: 0,02 TL
-Temettü verimliliği: %0,37
14 EKİM 2025
Avrupakent GYO (AVPGY)
-Hisse başına net: 1,94 TL
-Temettü verimliliği: %3,05
15 EKİM 2025
Platform Turizm (PLTUR)
-Hisse başına net: 0,32 TL
-Temettü verimliliği: %1,27
Göknur Gıda (GOKNR)
-Hisse başına net: 0,30 TL
-Temettü verimliliği: %1,34
Ebebek Mağazacılık (EBEBK)
-Hisse başına net: 0,43 TL
-Temettü verimliliği: %0,80
17 EKİM 2025
Turcas Petrol (TRCAS)
-Hisse başına net: 0,57 TL
-Temettü verimliliği: %1,52