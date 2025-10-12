A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, Kocaeli'de oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Türkiye-Gürcistan maçı 14 Ekim 2025 Salı akşamı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Tarihi mücadelede ilk düdük saat 21:45'te çalacak.

86 milyonun heyecanla takip edeceği karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

AY-YILDIZLILAR HAZIRLIKLAR BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda dün oynanan Bulgaristan maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma, sonrasında da taktik çalışmalar yapılan idmanda 6 kişilik takımlarla taktik oyun çalışması yaptı.

Milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrılmasının ardından aday kadroya davet edilen Muhammed Şengezer de antrenmanda yer aldı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 13.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Gürcistan maçı öncesi resmi idmanını yapacak. Ardından A Milliler, saat 20.00'de Riva'dan otobüsle Kocaeli'ye hareket edecek. Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, saat 20.45'te Kocaeli Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı takım, basın toplantısının ardından statta kısa bir yürüyüş yapacak.

2025 A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ