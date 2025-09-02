Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsmail Küçükkaya hangi kanala geçti, Halk TV'den ayrıldı mı?

İsmail Küçükkaya hangi kanala geçti, Halk TV'den ayrıldı mı?

- Güncelleme:
İsmail Küçükkaya hafta içi her gün Yeni Bir Sabah programıyla Halk TV'de yer alıyordu. Son olarak 1 Eylül Pazartesi günü yayınlanan programda yer almamasının ardından 'İsmail Küçükkaya hangi kanala geçti, Halk TV'den ayrıldı mı' araştırılıyor.

Sabah kuşağında sunduğu programlarla tanınan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programından ayrılması gündem oldu. Ünlü sunucunun yeni adresi merak ediliyor. 

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV'DEN AYRILDI MI?

İsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrıldığı resmi olarak duyuruldu. Üç yıllık sözleşmesinin tamamlanmasının ardından karşılıklı mutabakat sağlanarak kanalla yollarını ayırdıkları öğrenildi. Küçükkaya 2022'de FOX TV'den (şimdi NOW TV) Halk TV'ye geçmişti. 

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HANGİ KANALA GEÇTİ?

İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’den ayrılmasının ardından, medya kulislerinde yeni adresi hakkında iddialar öne sürüldü. Now TV, Sözcü TV, Habertürk ve TV100 gibi kanalların Küçükkaya ile ilgilendiği konuşulurken hangi kanalla anlaştığı henüz netleşmedi. Küçükkaya'nın henüz bir kanalla anlaşmadığı ve teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

20 Ocak 1972 yılında doğan İsmail Küçükkaya, 1993'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Kariyerinde çeşitli gazetelerde çalışan Küçükkaya, 2013 yılında FOX TV'de Çalar Saat programını sunmaya başladı. Buradaki 9 yıllık macerası 2022 yılında Halk TV'ye geçmesiyle sona erdi. Küçükkaya, yine sabahları yayınlanan Yeni Bir Sabah programının sunuculuğunu üstlendi. 

 

