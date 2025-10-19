Avrupa köyü ilan açtı! Taşınacaklara para dağıtılıyor

İtalya’da bir köy, nüfusunu artırmak için taşınacaklara para dağıtıyor! Ülkenin Toskana bölgesinde yer alan Radicondoli adlı küçük kasaba, buraya yerleşenlere yaklaşık 23 bin dolar hibe verecek. Üstelik belediye, kira bedelinin yarısını 2026’ya kadar kendisi karşılayacak.

EV ALANA HİBE, KİRALAYANA DESTEK

İtalya’nın kuzeyindeki bu ortaçağ kasabası, 2023’te başlattığı “köye dönüş” projesini büyüttü.

Kasabaya taşınanlara 20 bin avro taşınma yardımı, 6 bin avro ısıtma ve ulaşım desteği veriliyor.

Yeni planla birlikte, köyde ev kiralayanlara da kiranın yüzde 50’si kadar destek sağlanacak.

'1 AVROYA' EV DEĞİL, GERÇEK TEŞVİK

Radicondoli, Avrupa’nın bazı yerlerinde görülen “1 avroya ev” uygulamalarından farklı.

Burada evler gerçek değeriyle satılıyor; fiyatlar 50 ila 100 bin avro arasında değişiyor.

Belediye Başkanı Francesco Guarguaglini, “Biz köyümüzü satmıyoruz, yaşatıyoruz” diyerek programın amacını anlattı.

KÖY NEREDEYSE BOŞALDI

Bir zamanlar 3 bin kişinin yaşadığı Radicondoli’de bugün bin kişiden az nüfus kaldı.

Her yıl 15 kişi hayatını kaybederken, sadece 3 bebek doğuyor.

Köyün tarihi dokusu, zeytinyağı üretimi ve bağlarıyla ünlü olması, doğayla iç içe sakin bir hayat arayanlar için burayı cazip hale getiriyor.

60 KİŞİ ÇOKTAN TAŞINDI

2023’ten bu yana 60 kişi köye taşındı, 23 ev restore edilip kullanıma açıldı.

Yeni sakinlerin çoğu İtalyan ve Belçikalı ama köy yönetimi, yabancılara da kapılarının açık olduğunu söylüyor. Köydeki 450 evin 100’ü hala boş durumda.

Programa katılanlardan ev alanlar 10 yıl, kiralayanlar 4 yıl boyunca köyde yaşamayı kabul ediyor.

ŞARTLARI YERİNE GETİRENLERE KAPILAR AÇIK

Radicondoli, Floransa’ya yaklaşık 1 saat uzaklıkta, doğayla iç içe bir bölgede yer alıyor.

Köy, taş evleri, sessiz sokakları ve zeytinlikleriyle tam bir “Avrupa film sahnesi” gibi. Buraya taşınmak isteyenler, Radicondoli Belediyesi’nin resmi internet sitesinden başvuru yapabiliyor.

EV FİYATLARI 50 İLA 100 BİN EURO ARASINDA

İtalya’nın Toskana bölgesindeki Radicondoli köyünde tek odalı taş evlerden kırsaldaki büyük çiftlik evlerine kadar birçok seçenek var. Köy merkezindeki küçük evlerin fiyatı 50 bin eurodan başlıyor, daha geniş taş Toskana evleri ise 100 bin euroya kadar çıkıyor.

Belediye Başkanı Francesco Guarguaglini, bu evlerin yenilenmesi için ortalama 10 bin euro harcamanın yeterli olacağını söyledi.