Dünyanın 2. zengini Ellison servetinde rekor kayıp! Bir günde 24 milyar dolar buhar oldu

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Larry Ellison, Oracle hisselerinin cuma günü yüzde 7 değer kaybetmesiyle bir günde 24 milyar dolar kaybetti.

ORACLE HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Oracle hisseleri cuma günü %7 değer kaybederek 291 dolara geriledi. Bu, şirketin 2025 yılı içindeki en büyük ikinci düşüşü oldu.

Hisse değerindeki gerilemeye rağmen Oracle yöneticileri, şirketin önümüzdeki beş yılda yıllık ortalama %31 gelir artışı kaydedeceğini ve 2030 mali yılına kadar satışların 225 milyar dolara ulaşacağını öngördü.

Forbes verilerine göre dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Larry Ellison

ELLİSON'IN SERVETİ 24 MİLYAR DOLAR AZALDI

Forbes verilerine göre Oracle’ın yaklaşık %41 hissesine sahip olan Larry Ellison’ın serveti, cuma günkü düşüşle birlikte 24,1 milyar dolar azalarak 350,6 milyar dolara geriledi.

Ellison’ın toplam varlığında %6,3’lük bir düşüş yaşandı.

Tesla CEO’su Elon Musk ise 485,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürüyor.

Barclays analisti Raimo Lenschow, Oracle’ın büyüme tahminlerinin “Wall Street beklentilerinin çok üzerinde” olduğunu ileri sürdü.

Guggenheim’dan John DiFucci de aynı şekilde tahminleri olumlu değerlendirdi. Ancak Jefferies analisti Brent Thill, yatırımcıların düşüşe tepki göstermesini, şirketin sermaye harcamalarına dair belirsizlik oluşturmasına bağladı.

Thill, Oracle’ın “bulut gelirlerindeki artışa paralel olarak” yatırım planlarını açıklaması gerektiğini söyledi.

HIZLI YÜKSELİŞ SONRASI SERT FREN

Oracle hisseleri geçtiğimiz ay, 1992’den bu yana en hızlı yükselişini yaşamış ve Ellison’ın servetine bir günde 110 milyar dolar eklemişti. Bu yükselişle birlikte Ellison, 400 milyar dolar sınırını aşan ikinci kişi olmuştu.

Hisse senetlerindeki son düşüşe rağmen analistler Oracle’a yönelik yükseliş beklentilerini koruyor. Jefferies, şirket için fiyat hedefini 360 dolardan 400 dolara çıkardı. Barclays ve Guggenheim analistleri de hedeflerini 400 dolara yükseltti. Stifel analisti Brad Reback ise 350 dolarlık hedefini korudu. Bulut ve yapay zeka gelirlerinde büyük sıçrama bekleniyor.

Oracle, yapay zeka destekli bulut altyapısına yönelik talep artışının etkisiyle güçlü bir büyüme öngörüyor.

Şirket, bulut gelirinin bu mali yılda 18 milyar dolara, 2027’ye kadar ise 32 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Oracle ayrıca, üç müşteriyle yaptığı milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerle sözleşmeli gelirini %359 artırarak 455 milyar dolara yükseltti.