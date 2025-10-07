Tesla atağa geçti: Elon Musk 'herkesin alabileceği' Model Y’yi duyuracak

Elektrikli araç devi Tesla, son aylarda küresel pazarda yaşadığı satış düşüşünü tersine çevirmek ve artan rekabet karşısında pazar payını yeniden kazanmak için en çok satan SUV modeli Model Y’nin daha uygun fiyatlı bir versiyonunu bugün tanıtmaya hazırlanıyor.

SATIŞ BASKISI ALTINDA UYGUN FİYATLI HAMLE

Reuters’ın haberine göre Tesla, son dönemde düşen satış grafiğini toparlamak amacıyla mevcut üretim platformlarını kullanarak “daha erişilebilir fiyatlı” bir Model Y versiyonu geliştirdi.

Yeni model, şirketin kitlesel pazara yönelik uygun fiyatlı araç vizyonunun yeniden canlandırılması olarak görülüyor.

CEO Elon Musk, daha önce 25.000 dolarlık bir “halk tipi” elektrikli araç üretme planlarını iptal etmişti. Ancak bu hafta tanıtılması beklenen yeni Model Y, Musk’ın “herkesin satın alabileceği bir Tesla” hedefini kısmen hayata geçirebilir.

LANSMAN ÖNCESİ GİZEMLİ PAYLAŞIMLAR

Tesla, hafta sonu X (eski Twitter) platformunda iki kısa video yayınlayarak merak uyandırdı. Videolardan birinde karanlıkta parlayan farlar, diğerinde ise dönen bir tekerlek ve ardından “10/7” (7 Ekim) tarihi yer aldı.

Tesla, önceki lansmanların aksine yüz yüze bir etkinlik düzenlemeyeceğini duyurmadı; ancak yatırımcılar ve otomobil tutkunları şirketten önemli bir duyuru bekliyor.

FİYAT BEKLENTİSİ 30 BİN DOLARIN ALTINDA

Elon Musk, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, yeni aracın fiyatının ABD elektrikli araç vergi kredileri dâhil 30.000 doların altında olacağını söylemişti. Ancak vergi kredilerinin sona ermesiyle ABD’de fiyatlar fiilen 7.500 dolar arttı.

Uzmanlara göre, bu durum Tesla satışlarını yılın ilk yarısında rekor seviyelere taşıdı ancak uygun fiyatlı modellerin devreye girmemesi halinde satışların yavaşlayacağı tahmin ediliyor.

MUSK: İSTEK YÜKSEK AMA ALIM GÜCÜ YOK

Tesla CEO’su Musk, Temmuz ayında yaptığı kazanç toplantısında, “Otomobili satın alma isteği çok yüksek, ancak insanların banka hesaplarında yeterli para yok. Bu yüzden fiyatı ne kadar düşürebilirsek o kadar iyi.” ifadelerini kullanmıştı.

Tesla, “ilk üretim” olarak adlandırdığı sınırlı sayıda yeni modelin Temmuz ayında üretildiğini ve yılın son çeyreğinde teslimatların başlayacağını açıklamıştı.

REKABET HIZLA ARTIYOR

Tesla, özellikle Musk’ın tartışmalı siyasi söylemleri nedeniyle marka imajı zedelenen Çin ve Avrupa pazarlarında, hızla yükselen yeni elektrikli araç üreticileriyle rekabet etmekte zorlanıyor.

Şirket, bu yılın başında yenilenmiş Model Y versiyonunu (yeni ışık çubukları ve arka dokunmatik ekranla) piyasaya sürmüş olsa da, Tesla’nın ürün yelpazesi eskimeye başladı.

TESLA'NIN YENİ YÖNÜ: YAPAY ZEKA VE UYGUN FİYATLI MODELLER

Musk, Tesla’yı robot taksiler ve insansı robotlar gibi yapay zeka projelerine yönlendirirken, şirket aynı zamanda daha uygun fiyatlı modeller üzerinde de çalışıyor.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Tesla’nın Model 3 sedanın sadeleştirilmiş bir versiyonunu da piyasaya sürmeyi planladığını aktardı.