Kayseri'de sahipsiz kediye çarpıp kaçan otomobil sürücüsüne 12 bin 372 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle sahipsiz kediye çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

KİMLİĞİ KAMERA KAYITLARI İLE TESPİT EDİLDİ

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Keykubat Mahallesi'nde kediye çarpan araç sürücüsünün M.E.D. olduğunu tespit etti.

12 BİN 372 LİRA PARA KESİLDİ

Kedinin öldüğünü belirleyen ekipler, sürücüye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 10 bin 386 lira ile Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1986 lira idari para cezası uyguladı.

SEVDA KİLİÇ

