Polisten kaçamadılar! 38 kişiye 255 bin lira ceza kesildi
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Adana'da trafik polisleri alkol denetimi yaptı. Durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde alkol ve çeşitli suçlardan 38 kişiye toplam 255 bin 100 lira idari para cezası kesildi.
Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında alkol denetimi yaptı. Trafik polisleri cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurup önce ehliyet kontrolü, ardından da alkolmetre ile alkol kontrolü gerçekleştirdi.
38 SÜRÜCÜYE 255 BİN TL CEZA
Yapılan uygulamada 478 sürücü kontrol edilirken, 12 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlendi. 2 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 24 sürücüye de çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Toplam 38 sürücüye 255 bin 100 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci