Polisten kaçamadılar! 38 kişiye 255 bin lira ceza kesildi

Polisten kaçamadılar! 38 kişiye 255 bin lira ceza kesildi

Polisten kaçamadılar! 38 kişiye 255 bin lira ceza kesildi
Adana'da trafik polisleri alkol denetimi yaptı. Durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde alkol ve çeşitli suçlardan 38 kişiye toplam 255 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında alkol denetimi yaptı. Trafik polisleri cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurup önce ehliyet kontrolü, ardından da alkolmetre ile alkol kontrolü gerçekleştirdi.

38 SÜRÜCÜYE 255 BİN TL CEZA

Yapılan uygulamada 478 sürücü kontrol edilirken, 12 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlendi. 2 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 24 sürücüye de çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Toplam 38 sürücüye 255 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

