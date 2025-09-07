Polisten kaçamadılar! 38 kişiye 255 bin lira ceza kesildi

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında alkol denetimi yaptı. Trafik polisleri cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurup önce ehliyet kontrolü, ardından da alkolmetre ile alkol kontrolü gerçekleştirdi.

38 SÜRÜCÜYE 255 BİN TL CEZA

Yapılan uygulamada 478 sürücü kontrol edilirken, 12 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlendi. 2 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 24 sürücüye de çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Toplam 38 sürücüye 255 bin 100 lira idari para cezası kesildi.