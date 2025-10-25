Maduro'dan korkutan sözler! "Yeni bir savaş uyduruyorlar"

Maduro, "Bir daha asla savaşa karışmayacaklarına söz vermişlerdi ama şimdi bizlerin engelleyebileceği yeni bir savaş uyduruyorlar. ABD halkı bunu biliyor, onlara sormak gerekir. Acaba Vietnam'daki gibi başka bir savaş mı istiyorlar? ABD halkı gerçekten Kolombiya, Venezuela ve tüm Karayip halklarına karşı bir savaşı destekliyor mu?" diye konuştu.

Venezuela topraklarının koka yaprağı üretiminden arınmış bir ülke olduğunu ifade eden Maduro, ABD'nin ülkesini abartılı, kaba ve tamamen asılsız suçlamalarla hedef aldığını söyledi.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.