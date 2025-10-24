ABD ordusu Venezuela açıklarında ateş açtı! Çok sayıda ölü var

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla Karayip Denizi’nde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir gemiye füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ALTI KİŞİ ÖLDÜ

Hegseth’e göre hedef, “Tren de Aragua (TdA)” adlı suç örgütüyle bağlantılı bir gemiydi. Operasyon sırasında gemide bulunan altı erkek öldü. Hiçbir ABD askerinin zarar görmediği açıklandı.

“EL KAİDE'YE DAVRANDIĞIMIZ GİBİ DAVRANACAĞIZ”

Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Trump’ın talimatıyla Savunma Bakanlığı, Karayip Denizi’nde uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir gemiyi vurdu. Gemi, terör örgütü Tren de Aragua tarafından işletiliyordu. Eğer bizim yarımkürede uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir uyuşturucu teröristiyseniz, size El Kaide’ye davrandığımız gibi davranacağız. Gündüz ya da gece fark etmez; ağlarınızı bulacak, adamlarınızı takip edecek, sizi avlayacak ve öldüreceğiz.”

Donald Trump yönetimi altında ABD ordusu, Karayipler bölgesinde yeni bir operasyona imza attı. Başkan Trump’ın sosyal medya paylaşımına göre, Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen bir tekneye yönelik saldırı düzenlendi ve teknede bulunan altı kişi öldü.

GEMİ ULUSLARARASI SULARDA VURULDU

ABD istihbaratına göre hedef gemi, yasadışı uyuşturucu taşırken uluslararası sularda seyrediyordu. Operasyonun gece saatlerinde gerçekleştirildiği ve bölgedeki ilk saldırı olduğu kaydedildi.

WASHİNGTON OPERASYONLARA DEVAM EDECEK

Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’nin Karayipler ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı hedeflere yönelik operasyonlarını sürdüreceğini paylaştı. Washington yönetimi, bu operasyonların “yarımkürede uyuşturucu terörizmiyle mücadele stratejisinin” bir parçası olduğunu söylemeye devam ediyor.

Venezuela yönetimi, Washington’u Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu devirmek için komplo kurmakla suçlamıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro haftanın başında yaptığı açıklamada ülkesinin ABD güçlerine karşı koymak için 5 bin adet Rus yapımı taşınabilir karadan havaya füze sistemine sahip olduğunu söylemişti.

ABD BOMBARDIMAN UÇAKLARI KARAYİPLER ÜZERİNDE

Perşembe günü uçuş takip verilerine göre, en az bir ABD B-1B stratejik bombardıman uçağı Venezuela açıklarında Karayip Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Ayrıntılar geliyor...