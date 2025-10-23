Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan saldırı sinyali: "Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz!"

Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Donald Trump, "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz!" açıklamasında bulundu.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik giderek tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump’tan kritik bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, ABD'nin Karayipler'e yönelik artan askeri yığınağına ilişkin tartışmaları değerlendirdi .

Trump, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasına ilişkin bir soruya, "Bu doğru değil. Hayır, yanlış." şeklinde cevap verdi.

ABD Başkanı, Venezuela'nın "uyuşturucu trafiği" konusundaki eylemlerinden hiç memnun olmadıklarını ve bu noktada Karayipler'deki uyuşturucu kartellerine karşı "mücadeleye" devam edeceklerini vurguladı.

Trump, “Yakında Venezuela’da bir kara operasyonu göreceğiz” dedi.

