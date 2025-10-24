Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Evini define deposuna çevirmiş! 384 parça ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Evini define deposuna çevirmiş! 384 parça ele geçirildi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 328 sikke ile 56 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik çalışma başlattı.

Evini define deposuna çevirmiş! 384 parça ele geçirildi - 1. Resim

YÜZLERCE TARİHİ NESNE

Ekipler, M.E'nin evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve satışa hazırlandığı bilgisine ulaştı.

M.E'nin evine düzenlenen operasyonda, 328 sikke, 56 obje ve ok ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

