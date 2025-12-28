Meteoroloji’nin şiddetli fırtına uyarısı yaptığı Mersin’de fırtına sonrası bir evin çatısı uçtu, 200 yıllık meşe ağacı devrildi, elektrik telleri koptu. Hayatın felç olduğu kentte rüzgarın etkisi devam ediyor. İşte fırtınanın vurduğu Mersin'den görüntüler...

Meteoroloji’nin şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptığı Mersin’de etkisini gösteren rüzgar hayatı felç etti. Bir evin çatısı kopup metrelerce yükselerek bir çam ağacının üzerine savruldu. Bölgedeki yaklaşık 200 yaşındaki meşe ağacı da rüzgara dayanamayıp devrildi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sonrasında yürekler ağza geldi. İlçeye bağlı Karayakup Mahallesi'nde rüzgarın şiddetiyle boş olan bir evin çatısı uçtu. Kopup metrelerce yükselerek bir çam ağacının üzerine savrulan çatı herkesi korkuttu. Çatı, vinç yardımıyla metrelerce yükseklikteki ağacın üzerinden alınarak yere indirildi.

Mahallenin Olukönü Mevkiinde ise bölgenin simgelerinden biri olan 200 yaşındaki meşe ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Rüzgar aynı zamanda bölgedeki elektrik hatlarını da kopardı. Rüzgarın etkisini azaltmasıyla, kopal teller yeniden onarıldı.

“CAN VE MAL KAYBI OLMADI”

Daha önce şiddetli rüzgara karşı uyarı yaptıklarını söyleyen Karayakup Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız, "Burada bir çatı yaklaşık 50 metre uçtu. Şans eseri can ve mal kaybı olmadı. Tellerimiz koptu, elektriğimiz kesildi. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık" diye konuştu.

“40-50 METRE MESAFEDEN UÇTU”

Mahalle sakinlerinden Fahri Aydoğan ise şunları söyledi:

Meteoroloji’nin uyardığı şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Bu esnada ben hayvanlarıma bakıyordum. O ara bir ses geldi. Yan tarafımızdaki komşunun 40-50 metre mesafeden çatısı uçtu. Allah’tan ki çam ağacına yaslandı. Yoksa can ve mal kaybı olabilirdi.