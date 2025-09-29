Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1.700 yıllık eserler ABD'den geldi: 83 tarihî sikke iade edildi

Türkiye’den illegal yollarla yurt dışına kaçırılan eserler birer birer ait oldukları topraklara geri dönüyor.

MURAT ÖZTEKİN -  Amerika Birleşik Devletleri’nde 2015 yılında ele geçirilen ve Roma İmparatorluğu devrine ait 83 bronz sikke, uzun süren titiz bir çalışmanın ardından Türkiye’ye iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın, Ankara Cumhuriyet Müzesi’nde, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler’dan teslim aldığı eserler, Roma’nın Anadolu’daki izlerini ve bu coğrafyanın tarihî önemini yansıtıyor.

TİCARİ VE SİYASİ ROLLERİ BÜYÜK

İmparator Maximianus, I. Constantinus, II. Constantinus ve Arcadius dönemlerine ait olan eserler İstanbul, Kyzikos, Nikomedia, Antiochia ve Herakleia darphanelerinde basılmış örnekler arasında yer alıyor.

Bu merkezlerin Roma İmparatorluğu’nun askerî, ticari ve siyasi hayatında kritik bir rol oynadığı biliniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

