Dünyada 3 örneği var! Çanakkale Troya'da 4500 yıllık altın broş ve yeşim taşı bulundu

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı. 160 yılı aşkın süredir süren Troya kazılarında Erken Tunç Çağı’na tarihlenen altın bir halkalı broş ile son derece ender bir yeşim taşı bulundu. Dünya üzerinde bilinen sadece 3 örnekten en iyi korunmuş olan bu broş, son 100 yılın en önemli buluntuları arasında." ifadelerini kullandı.

Troya II kenti tabakalarından çıkan buluntunun milattan önce 2 bin 500 yıllarına tarihlendiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Yeşim taşı ise 4 bin 500 yıl önceki lüks tüketim ürünlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Bu eşsiz eserler çok yakında Troya Müzesi'nde sergilenecek. Geleceğe Miras projemiz kapsamında büyük titizlikle çalışan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"DÜNYA ARKEOLOJİ LİTERATÜRÜNE GİRECEK NİTELİKTE"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Troya'da 160 yılı aşkın süredir devam eden kazıların 2025'te de dünya arkeoloji literatürüne girecek nitelikte buluntuya sahne olduğu bildirildi.

Açıklamada, Bakanlığın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda, Troya uygarlığının Erken Tunç Çağı'na ait altın halkalı broşun da gün yüzüne çıkarıldığı kaydedildi.

Broşun Troya II tabakalarında bulunmasının ise uzun yıllar süren Troya II'nin başlangıç tarihine ilişkin tartışmalara da son verdiği belirtildi.

Öte yandan, toplumsal statü ve güç sembolü olarak kullanılan broşun yanı sıra aynı tabakada bronz iğne ile ender rastlanan bir yeşim taşının da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, buluntuların, kazıların gerçekleştirildiği topraklarda sergilenmesi ilkesine uygun olarak Troya Müzesi'nde ziyarete açılmasının planlandığı ve böylece eserlerin çıktıkları topraklarda bilim dünyasına ve ziyaretçilere ışık tutacağı da ifade edildi.