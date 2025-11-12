Düzyatan devleşiyor, teatral hava korunuyor! Necip Fazıl adaptasyonu ne anlatıyor?
Yönetmen Murat Çeri’nin Necip Fazıl Kısakürek’in aynı adlı kitabından sinemaya taşıdığı “Bir Adam Yaratmak” adlı çok beklenen filmi, devam eden Boğaziçi Film Festivali’nde ilk defa seyirciyle buluştu.
MURAT ÖZTEKİN - Aslında Kısakürek’in üç perdelik bir oyun olarak kaleme aldığı ve “yaratma” iddiasında bulunan sanatçıları eleştirdiği eser, ilk defa 1937 senesinde Muhsin Ertuğrul tarafından tiyatroda sahnelenmiş, 1978 yılında ise Yücel Çakmaklı tarafından TV filmine dönüştürülmüştü.
VAROLUŞ BUNALIMI
Yönetmen Çeri ise Engin Altan Düzyatan’ın oyunculuğu ile bu eseri farklı dokunuşlar katarak bugüne taşımış görünüyor. Malum eserde yazar Hüsrev karakterinin babasının hikâyesinden ilhamla yazdığı piyesteki hikâyenin kendi başına gelmesi işleniyor. İstenmeyen bir cinayet, sonrasında yaşanan vicdan azabı ve varoluş bunalımı…
USTALIKLI SİNEMATOGRAFİ
Kader üzerine seyirciyi düşünmeye sevk eden film, insanın âcizliğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Eserde seyirci saran karanlık bir sinematografi meydana getiriliyor. Sıra dışı kamera açılarıyla film besleniyor. Filmin en pozitif yanı ise Düzyatan’ın ustalıklı oyunculuğu. Yazar Hüsrev olarak karşımıza çıkan Düzyatan, karakteriyle âdeta bütünleşerek duygu geçişlerine rağmen tesirli bir performansa imza atıyor.
Ancak orijinal metne müdahalede bulunulmayan iki buçuk saatlik filmde sınırlı bir alanda hareket ediliyor ve sıklıkla “teatral hava” kırılamıyor; bir tiyatro oyunu seyrediyoruz hissiyatı öne çıkıyor. Dış mekânda geçen sahneler seyirciye nefes aldırsa da “Keşke hayalî unsurlarla dolu, daha fantastik bir film seyretseydik” demeden edemiyoruz. Yine de yönetmen Çeri, zor bir metinden çıkardığı filmle sinemaya Necip Fazıl’ı, seyirciye ise kaderi hatırlatıyor. Seyre şayan ve düşünmeye sevk edici bir eser…