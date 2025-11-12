Düzyatan devleşiyor, teatral hava korunuyor! Necip Fazıl adaptasyonu ne anlatıyor?

MURAT ÖZTEKİN - Aslında Kısakürek’in üç perdelik bir oyun olarak kaleme aldığı ve “yaratma” iddiasında bulunan sanatçıları eleştirdiği eser, ilk defa 1937 senesinde Muhsin Ertuğrul tarafından tiyatroda sahnelenmiş, 1978 yılında ise Yücel Çakmaklı tarafından TV filmine dönüştürülmüştü.

VAROLUŞ BUNALIMI

Yönetmen Çeri ise Engin Altan Düzyatan’ın oyunculuğu ile bu eseri farklı dokunuşlar katarak bugüne taşımış görünüyor. Malum eserde yazar Hüsrev karakterinin babasının hikâyesinden ilhamla yazdığı piyesteki hikâyenin kendi başına gelmesi işleniyor. İstenmeyen bir cinayet, sonrasında yaşanan vicdan azabı ve varoluş bunalımı…

USTALIKLI SİNEMATOGRAFİ

Kader üzerine seyirciyi düşünmeye sevk eden film, insanın âcizliğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Eserde seyirci saran karanlık bir sinematografi meydana getiriliyor. Sıra dışı kamera açılarıyla film besleniyor. Filmin en pozitif yanı ise Düzyatan’ın ustalıklı oyunculuğu. Yazar Hüsrev olarak karşımıza çıkan Düzyatan, karakteriyle âdeta bütünleşerek duygu geçişlerine rağmen tesirli bir performansa imza atıyor.