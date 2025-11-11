Engin Altan Düzyatan ve ailesi Dubai’de yeni hayat kurdu! Gidiş sebebi ortaya çıktı

Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan’ın, aldığı karar hayranlarını şaşırttı.

Sabah’ta yer alan habere göre, ikili yurt dışına yerleşti. Çiftin bu kararı almasında çocuklarının eğitimi ve geleceği en önemli etken oldu. Düzyatan ailesinin Dubai’deki eğitim olanaklarının uluslararası standartlarda olması nedeniyle bu şehri tercih ettiği öne sürüldü.

ASLIŞAH ALKOÇLAR SPOR SALONU AÇIYOR

Bunun yanı sıra, Neslişah Düzyatan’ın kardeşi Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ’ın da yaklaşık iki yıldır Dubai’de yaşıyor olmaları, çiftin kararını kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. Aile bağlarının güçlü olması ve yakın akrabalarının orada bulunması, orada yaşam kurma kararını almalarını hızlandırdı.

Öte yandan Aslışah Alkoçlar Demirağ’ın Dubai’de bir spor salonu açmak için hazırlıklara başladığı da öğrenildi. Bu girişim, Alkoçlar ailesinin Dubai’deki varlığını daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN OYUNCULUĞA DEVAM EDECEK Mİ?

Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu mesleğini bırakmayı düşünmüyor. Aksine, kariyerine hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda yeni projelerle devam etmeyi planlıyor. Düzyatan’ın Dubai’de yaşamaya başlaması, ona farklı kültürlerle tanışma ve yeni sinema-televizyon projelerinde yer alma fırsatı da sunabilir.