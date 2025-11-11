Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Engin Altan Düzyatan ve ailesi Dubai’de yeni hayat kurdu! Gidiş sebebi ortaya çıktı

Engin Altan Düzyatan ve ailesi Dubai’de yeni hayat kurdu! Gidiş sebebi ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Engin Altan Düzyatan ve ailesi Dubai’de yeni hayat kurdu! Gidiş sebebi ortaya çıktı
Engin Altan Düzyatan, Dubai, Eğitim, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte hayatlarında önemli bir değişikliğe imza atarak Türkiye’den taşınma kararı aldı. Ünlü çift, uzun süredir üzerinde düşündükleri bu kararı sonunda hayata geçirdi. İkilinin çocuklarının daha iyi bir eğitim alabilmesi amacıyla Dubai’ye yerleştiği iddia edildi.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan’ın, aldığı karar hayranlarını şaşırttı. 

Engin Altan Düzyatan ve ailesi Dubai’de yeni hayat kurdu! Gidiş sebebi ortaya çıktı - 1. Resim

Sabah’ta yer alan habere göre, ikili yurt dışına yerleşti. Çiftin bu kararı almasında çocuklarının eğitimi ve geleceği en önemli etken oldu. Düzyatan ailesinin Dubai’deki eğitim olanaklarının uluslararası standartlarda olması nedeniyle bu şehri tercih ettiği öne sürüldü.

Engin Altan Düzyatan ve ailesi Dubai’de yeni hayat kurdu! Gidiş sebebi ortaya çıktı - 2. Resim

ASLIŞAH ALKOÇLAR SPOR SALONU AÇIYOR

Bunun yanı sıra, Neslişah Düzyatan’ın kardeşi Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ’ın da yaklaşık iki yıldır Dubai’de yaşıyor olmaları, çiftin kararını kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. Aile bağlarının güçlü olması ve yakın akrabalarının orada bulunması, orada yaşam kurma kararını almalarını hızlandırdı.

Öte yandan Aslışah Alkoçlar Demirağ’ın Dubai’de bir spor salonu açmak için hazırlıklara başladığı da öğrenildi. Bu girişim, Alkoçlar ailesinin Dubai’deki varlığını daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

Engin Altan Düzyatan ve ailesi Dubai’de yeni hayat kurdu! Gidiş sebebi ortaya çıktı - 3. Resim

ENGİN ALTAN DÜZYATAN OYUNCULUĞA DEVAM EDECEK Mİ?

Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu mesleğini bırakmayı düşünmüyor. Aksine, kariyerine hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda yeni projelerle devam etmeyi planlıyor. Düzyatan’ın Dubai’de yaşamaya başlaması, ona farklı kültürlerle tanışma ve yeni sinema-televizyon projelerinde yer alma fırsatı da sunabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bahis soruşturmasında adı geçen Metehan Baltacı'dan ilk açıklama: Yıllar önce yaptım!Araba kullanırken uyuya kaldı! Gözünü açtığında şoke oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Metin Keçeci’nin son hali sosyal medyada olay oldu: Çöpten karton toplarken görüntülendi - MagazinSon hali sosyal medyada olay olduTektaşının fotoğrafını paylaştı… Hande Doğandemir evleniyor - MagazinTektaşının fotoğrafını paylaştı… Hande Doğandemir evleniyor“Bir Başkadır” geri dönüyor! Netflix dizisi 5 yıl sonra yeniden sete çıkıyor - MagazinYeni sezonuyla geliyor! 5 sene sonra sete çıkacakGüllü’nün ölümünde soru işaretleri bitmiyor! Kızı Tuğyan Gülter’den yeni hamle - MagazinÖlümünde soru işaretleri bitmiyor! Kızından yeni hamleGörme engelli yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 1 milyonluk sorunun eşiğinden döndü - MagazinYarışmaya performansıyla damga vurduReytingler tutmadı, final zili çaldı! ‘Aynadaki Yabancı’ sona eriyor - MagazinReytingler tutmadı, final zili çaldı! ‘Aynadaki Yabancı’ sona eriyor
Sonraki Haber Yükleniyor...