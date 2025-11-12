Haftanın sanat ajandası | 'Spiritua'
Shakespeare’in trajedileri ve Truva mitolojisinin derin katmanlarını sıra dışı sahne estetiğiyle işleyen “Spiritua” 20 Kasım akşamı AKM’de tiyatroseverlerle buluşacak.
MURAT ÖZTEKİN - Sanatçı Ahmet Kaya, ölümünün 25. yılında AKM’de yapılacak “Ahmet Abi’min Şarkıları” konseriyle anılacak. Devlet Sanatçısı Ümit Yılmaz yönetiminde, yapımcı Ali Çınar moderatörlüğünde 16 Kasım’da yapılacak programda Edis İlhan, Uğur Arslantürkoğlu, Elif Kaya, Serhat Turunç ve Arslan Güven performanslarıyla yer alacak.
Yapı Kredi bomontiada, 21-30 Kasım tarihleri arasında 10 sanatçının yer aldığı “Adlandırılamayan” sergisine ev sahipliği yapacak.
