Halit Refiğ anısına festivalde ödül! Usta yönetmen unutulmadı

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl altıncısı gerçekleştirilen festival, 19-23 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak. Ulusal sinemaya duyarlılık ve ustalara saygı niteliğinde düzenlenecek programa Refiğ’in eşi Gülper Refiğ de katılacak.

Türk edebiyatının meşhur isimlerinden Kemal Tahir’den ilhamla ortaya çıkardığı “Ulusal Sinema” kavramı üzerine çalışan ve farklı filmlere imza atan yönetmen Halit Refiğ'in “Bir Türk’e Gönül Verdim” eseri festival çerçevesinde gösterilecek.