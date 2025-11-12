Halit Refiğ anısına festivalde ödül! Usta yönetmen unutulmadı
Esenler Film Festivali’nde Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Halit Refiğ (1934-2009) anısına “Jüri Özel Ödülü” verilecek. Bu sene altıncısı düzenlenecek festivalde usta yönetmen için anma programı tertiplenecek.
MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl altıncısı gerçekleştirilen festival, 19-23 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak. Ulusal sinemaya duyarlılık ve ustalara saygı niteliğinde düzenlenecek programa Refiğ’in eşi Gülper Refiğ de katılacak.
Türk edebiyatının meşhur isimlerinden Kemal Tahir’den ilhamla ortaya çıkardığı “Ulusal Sinema” kavramı üzerine çalışan ve farklı filmlere imza atan yönetmen Halit Refiğ'in “Bir Türk’e Gönül Verdim” eseri festival çerçevesinde gösterilecek.
