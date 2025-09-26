Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kars Ani Ören Yeri'nde heyecanlandıran keşif: Selçuklu kümbeti bulundu

Kars Ani Ören Yeri'nde heyecanlandıran keşif: Selçuklu kümbeti bulundu

Kültür - Sanat Haberleri  / HABER MERKEZİ

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kars Ani Ören Yeri'ndeki kazılarda Selçuklu Kümbeti bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından duyurulan keşif Anadolu’daki Türk-İslam devrine ait ilk kümbet olabilir.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan; cami, kilise, katedral gibi dini mekanların yanı sıra tarihi yapıları ve kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani Ören Yeri, tarihi kazılara şahitlik ediyor. 

Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani'deki kazılarda bir kümbetin keşfedilmesi arkeologları heyecanlandırdı.  

Selçuklulara dair Anadolu’daki ait ilk kümbet olabilecek buluntuyu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu sözlerle paylaştı:
Anadolu’da Türk-İslam tarihimizin izlerini sürmeye devam ediyoruz!
Ani kazıları tarihimize dair yepyeni kapılar aralıyor... ⛏️
Selçukluların Anadolu’daki ilk izlerinden biri daha gün ışığına kavuştu!
Ani Ören Yeri’nde devam eden kazılarda yeni bir Selçuklu kümbeti bulundu.
Anadolu’daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Selçuklu Mezarlığı’nda ortaya çıkarılan bu kümbet, Anadolu’daki Türk-İslam devrine ait ilk kümbet olma ihtimaliyle büyük önem taşıyor.
Bakanlığımız ekipleri başta olmak üzere emeği geçen tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum.

ANİ ÖREN YERİ KAZILARI

Medeniyetlerin beşiği olan 85 hektarlık alana kurulu antik şehir Ani'de her dönem kazı çalışması yapılıyor. 

Surlar, cami, katedral, saray, kiliseler, manastırlar, hamam, köprü ve bir bölümü yıkılmış kapalı pasajdan oluşan yaklaşık 25 kadar önemli yapının ayakta kaldığı ören yeri, Selçuklu Devleti'nin de ilk ciddi fetih yerlerinden biri olarak biliniyor. 

 

