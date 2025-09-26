Kars Ani Ören Yeri'nde heyecanlandıran keşif: Selçuklu kümbeti bulundu

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan; cami, kilise, katedral gibi dini mekanların yanı sıra tarihi yapıları ve kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani Ören Yeri, tarihi kazılara şahitlik ediyor.

Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani'deki kazılarda bir kümbetin keşfedilmesi arkeologları heyecanlandırdı.

Selçuklulara dair Anadolu’daki ait ilk kümbet olabilecek buluntuyu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu sözlerle paylaştı:

Anadolu’da Türk-İslam tarihimizin izlerini sürmeye devam ediyoruz! Ani kazıları tarihimize dair yepyeni kapılar aralıyor... ⛏️ Selçukluların Anadolu’daki ilk izlerinden biri daha gün ışığına kavuştu! Ani Ören Yeri’nde devam eden kazılarda yeni bir Selçuklu kümbeti bulundu. Anadolu’daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Selçuklu Mezarlığı’nda ortaya çıkarılan bu kümbet, Anadolu’daki Türk-İslam devrine ait ilk kümbet olma ihtimaliyle büyük önem taşıyor. Bakanlığımız ekipleri başta olmak üzere emeği geçen tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum.