'En iyi belgeseller' ödüllendirildi: Birinci modern hayatı sorguluyor

MURAT ÖZTEKİN - TRT tarafından bu yıl 16. defa düzenlenen “TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri” ödül töreniyle sona erdi. Okan Bayülgen'in sunuculuğunda Grand Pera'da gerçekleştirilen törene, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sinema ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Dört kategoride 40 finalistin yarıştığı TRT Belgesel Ödülleri'nde Uluslararası Kategori'de “A New Kind Of Wilderness” (Vahşi ve Hür) filmiyle Silje Evensmo Jacobsen birinciliğe layık görüldü. Aynı kategoride “9-Month Contract” filmiyle Ketevan Vashagashvili ikinci, "Grape Season" filmiyle Ebrahim Hesari üçüncü oldu.

Ulusal Profesyonel Kategori'de Ömer Faruk Çetin "Muzaffer" eseriyle birincilik, Mehmet Ali Sevimli "Yıkılmak" eseriyle ikincilik, Selin Aktaş ve Murat Kadir Toy ise "Üstad Mehmed Siyah Kalem" eseriyle üçüncülük ödülünü kazandı.

Uluslararası Kategori'de birinci olan "A New Kind Of Wilderness" (Vahşi ve Hür) filmi, tabiatla iç içe bir hayat sürmeye çalışan ama yaşanan kötü bir hadise sonrasında şehre dönüp modern topluma ayak uydurmak zorunda kalan bir ailenin başına gelenleri konu ediniyor. Eser, modern topluma eleştiriler getirdiği gibi, farklı yaşamanın zorluklarına dikkat çekiyor.

MEDYADA MAKTUL, KATİL YAPILIYOR

Açılışta konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, festivalin bu yılki teması olan "Kimin Hikayesi Kimin Gerçeği?" sorusundan bahsederek şöyle konuştu:

“Modern dünyada hakikat, çoğu zaman çıplak bir gerçeklik olmaktan çıkarılıp, bakış açılarının, düşünsel yönelimlerin ve güç ilişkilerinin şekillendirdiği bir algı nesnesine dönüştürülüyor. Medya ise bu dönüşümü mümkün kılan en güçlü araçlardan biri hâline gelmiştir. Öyle ki kimi zaman kurban katil, katil kurban olarak gösterilebiliyor. Böylesi bir tabloda, bir olayın nasıl aktarıldığı kadar, kimin aktardığı, ne söylendiği kadar, neyin özellikle söylenmediği de belirleyici hale geliyor. Yani günümüzde gerçek, anlatıcının niyetine göre biçim kazanarak insanlara sunuluyor. İşte tam da bu nedenle, 'Kimin Hikayesi, Kimin Gerçeği?' sorusu anlatıyla beraber anlatıcının sorumluluğunu da gündeme getirmekte ve böylece bir adalet arayışına kapı aralamaktadır.”

ALANSON SAHNE ALDI

Kapanış gecesinde şarkıcı Mazhar Alanson konser vererek popüler eserlerini seslendirdi.