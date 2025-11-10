Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Mescid yandı, minaresi yıllardır ayakta! Akın akın gidiyorlar

Mescid yandı, minaresi yıllardır ayakta! Akın akın gidiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mescid yandı, minaresi yıllardır ayakta! Akın akın gidiyorlar
Afyonkarahisar, Bolvadin, Yangın, Cami, Minare, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 1801 yılında meydana gelen büyük yangında zarar gören Selçuklu mirası caminin minaresi yıllardır ayakta... Vatandaşlar da hafta sonları bölgeye akın ediyor.

13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan ‘Kırık Minare’ 1801 yılındaki büyük yangında yok olan Erkmenhisarı köyünde günümüze kadar ulaştı.

TAŞLARI, ANTİK KENTTEN GETİRİLMİŞ

1801 yılı çıkan yangında tamamen yok olan ‘Akmescit’in ayakta kalan minaresi, tarlaların ortasında ilginç görünümü ile dikkat çekiyor. Selçuklu eseri minarenin yapımında Polybotum Antik Kenti'nden getirilmiş taşların kullanıldığı biliniyor. Günümüzde tarlaların ortasında kalan minare yapısı ile ziyaretçilerin her dönem ilgisini çekmeyi başarıyor.

Mescid yandı, minaresi yıllardır ayakta! Akın akın gidiyorlar - 1. Resim

VATANDAŞLAR AKIN EDİYOR

Erkmen Mahallesi Muhtarı Talip Ergün, minarenin geçmişten kendilerine miras kaldığını ifade ederek, esere olan ilginin ise kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Ergün özellikle fotoğraf meraklılarının hafta sonları ve tatil günlerinde minarenin olduğu bölgeye akın ettiklerini vurguladı.

Mescid yandı, minaresi yıllardır ayakta! Akın akın gidiyorlar - 2. Resim

Mescid yandı, minaresi yıllardır ayakta! Akın akın gidiyorlar - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'den skandal karar için UEFA'ya başvuru: Talebimizi ilettikTürkiye'yi doğrudan tehdit eden Rum lider EOKA’yı övdü! Türk katliamına "kurtuluş" dedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filistinli oyuncu Saleh Bakri: Mücadeleyi İsrail okulunda öğrendim - Kültür - SanatFilistinli oyuncu Saleh Bakri: Mücadeleyi İsrail okulunda öğrendimAra tatilde sanata kapılar aralanıyor! İndirim ve özel faaliyetler başlıyor - Kültür - SanatAra tatilde sanata kapılar aralanıyor!‘Türk Sanatı Platformu’ Paris’te hayata geçiyor! Kültürümüz tanıtılacak - Kültür - Sanat‘Türk Sanatı Platformu’ Paris’te hayata geçiyor! Kültürümüz tanıtılacakDünyada ses getiren filmin oyuncuları: Hind’in hikâyesini ağlayarak film yaptık - Kültür - Sanat"Hind’in hikâyesini ağlayarak film yaptık"Babıali Yokuşu, Kitapçılar Sokağı’yla geri dönüyor! 'Yayıncılığın kalbi' yeniden Cağaloğlu’nda atacak - Kültür - Sanat'Yayıncılığın kalbi' yeniden Cağaloğlu’nda atacakDünyanın en huzurlu rotalarına Türkiye’den yeni durak eklendi! - Kültür - SanatTürkiye’den bir yer daha eklendi!
Sonraki Haber Yükleniyor...