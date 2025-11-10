'Kapıda ödeme' tercihi başını yaktı! İki saat sonra hesabı boşaltıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde esnaflık yapan ve yerel bir gazetenin sahibi olan Yüksel Yeğen, 21 Ekim akşamı market uygulaması üzerinden 1.090 TL'lik sipariş verdi. Siparişin evine teslim edilmesinin ardından ödemeyi kapıda kredi kartıyla yapan Yeğen, yaklaşık iki saat sonra banka hesabından yüklü miktarda para çekildiğine dair mesaj aldı.

HEMEN BANKAYLA İLETİŞİME GEÇTİ

Durumu fark eden Yeğen, büyük şaşkınlık yaşayarak bankayla iletişime geçti. Olay sonrası yapılan incelemede Yeğen'in mağduriyeti giderildi.

"PARAM HESABIMA YATIRILDI"

Yüksel Yeğen yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta evimden gerçekleştirdiğim alışveriş sonrasında kredi kartımdan bilgim dışında bir miktar para çekilmişti. Bununla ilgili mağduriyetimi kamuoyuyla paylaşmıştım. İlgili banka şubesiyle yaptığımız görüşmeler sonucunda işlemin bilgim dışında gerçekleştiği ve mağdur olduğum tespit edildi. Sanırım olayın basına da yansıması etkili oldu. Banka tarafından mağduriyetim giderildi, param hesabıma yatırıldı. Yine de kredi kartı kullanırken dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.