Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'Kapıda ödeme' tercihi başını yaktı! İki saat sonra hesabı boşaltıldı

'Kapıda ödeme' tercihi başını yaktı! İki saat sonra hesabı boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Kapıda ödeme&#039; tercihi başını yaktı! İki saat sonra hesabı boşaltıldı
Kredi Kartı, Siber Güvenlik, Artvin, Hopa, Mağduriyet, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mobil uygulamadan sipariş veren ve ödemesini kapıda kredi kartıyla yapan Yüksel Yeğen, bir süre sonra bankadan gelen mesaj ile şaşkına döndü. Hesabından bilgisi dışında 85 bin 750 TL çekildiğini öğrenen ve hemen banka ile iletişime geçen Yüksel'in mağduriyeti giderildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde esnaflık yapan ve yerel bir gazetenin sahibi olan Yüksel Yeğen, 21 Ekim akşamı market uygulaması üzerinden 1.090 TL'lik sipariş verdi. Siparişin evine teslim edilmesinin ardından ödemeyi kapıda kredi kartıyla yapan Yeğen, yaklaşık iki saat sonra banka hesabından yüklü miktarda para çekildiğine dair mesaj aldı.

HEMEN BANKAYLA İLETİŞİME GEÇTİ

Durumu fark eden Yeğen, büyük şaşkınlık yaşayarak bankayla iletişime geçti. Olay sonrası yapılan incelemede Yeğen'in mağduriyeti giderildi.

'Kapıda ödeme' tercihi başını yaktı! İki saat sonra hesabı boşaltıldı - 1. Resim

"PARAM HESABIMA YATIRILDI"

Yüksel Yeğen yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta evimden gerçekleştirdiğim alışveriş sonrasında kredi kartımdan bilgim dışında bir miktar para çekilmişti. Bununla ilgili mağduriyetimi kamuoyuyla paylaşmıştım. İlgili banka şubesiyle yaptığımız görüşmeler sonucunda işlemin bilgim dışında gerçekleştiği ve mağdur olduğum tespit edildi. Sanırım olayın basına da yansıması etkili oldu. Banka tarafından mağduriyetim giderildi, param hesabıma yatırıldı. Yine de kredi kartı kullanırken dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otoparkta yer kavgası! 2 aile birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştuTOKİ başvuru değerlendirme ne zaman sonuçlanır?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otoparkta yer kavgası! 2 aile birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu - Gündem2 aile birbirine girdi, yumruklar havada uçuştuİş yerlerini kurşunlayan suç örgütü üyeleri yakalandı! Gözaltılar var - Gündemİş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne operasyon: 5 gözaltıÖnce tıra ardından bariyerlere çarptı! Feci kazada sürücü can verdi - GündemÖnce tıra ardından bariyerlere çarptı! Feci kazada can verdiBalıkesir'de korkutan deprem! İzmir, Bursa ve Manisa sallandı - GündemBalıkesir'de korkutan deprem! Birçok il sallandıMersin'de yasa dışı bahis sitesi çökertildi: 46 gözaltı - GündemMersin'de yasa dışı bahis sitesi çökertildi: 46 gözaltıTBMM'de yoğun mesai başlıyor! İşte yeni haftanın gündem maddeleri - GündemTBMM'de yoğun mesai! İşte haftanın gündem maddeleri
Sonraki Haber Yükleniyor...