Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Nesli tükenmek üzere olan Güney Amerika balabanı, Artvin'de ortaya çıktı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Artvin'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Güney Amerika balabanı (Botaurus pinnatus) gözlemlendi. Balıkla beslenen su kuşları familyasına ait olan tür, göç dönemi sırasında ilk kez görüldü. Artvin'de görülen su kuşu, amatör bir fotoğrafçı tarafından kayıt altına alındı.
Artvin'in Borçka ilçesinde doğa gezisi yapan amatör bir fotoğrafçı, nesli tükenme tehlikesi altındaki Güney Amerika balabanı (Botaurus pinnatus) kuşunu görüntüledi.
DOĞASEVERLERİ HEYECANLANDIRDI
Balıkla beslenen su kuşları familyasına ait olan bu nadir türün göç dönemi sırasında ilk kez Artvin'de görülmesi doğaseverlerde heyecana yol açtı. Kısa süre bölgede kalan kuş daha sonra alandan uzaklaştı.
GÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SAKLANIYOR
Genellikle bataklık ve göl çevrelerinde yaşayan balaban, günün büyük bölümünü gizlenerek geçiriyor. Sessiz ve dikkat çekmeyen yapısıyla bilinen kuş, insanların kendisini fark etmesine nadiren izin veriyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağıl Sütçü