Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Nesli tükenmek üzere olan Güney Amerika balabanı, Artvin'de ortaya çıktı

Artvin'in Borçka ilçesinde doğa gezisi yapan amatör bir fotoğrafçı, nesli tükenme tehlikesi altındaki Güney Amerika balabanı (Botaurus pinnatus) kuşunu görüntüledi.

DOĞASEVERLERİ HEYECANLANDIRDI

Balıkla beslenen su kuşları familyasına ait olan bu nadir türün göç dönemi sırasında ilk kez Artvin'de görülmesi doğaseverlerde heyecana yol açtı. Kısa süre bölgede kalan kuş daha sonra alandan uzaklaştı.

İlgili Haber Nesli tükenmekte olan Mersin balığı için 4 ülke seferber oldu!

GÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SAKLANIYOR

Genellikle bataklık ve göl çevrelerinde yaşayan balaban, günün büyük bölümünü gizlenerek geçiriyor. Sessiz ve dikkat çekmeyen yapısıyla bilinen kuş, insanların kendisini fark etmesine nadiren izin veriyor.