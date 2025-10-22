Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Nesli tükenmekte olan Mersin balığı için 4 ülke seferber oldu!

Nesli tükenmekte olan Mersin balığı için 4 ülke seferber oldu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alan ve "Karadeniz'in biyolojik hazinesi" olarak değerlendirilen mersin balığının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 4 ülke arasında işbirliği yapıldı.

Avrupa Birliğince (AB) desteklenen ve Sinop Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde hayata geçirilen "Mersin Balıkları Sürdürülebilirliği İçin Karadeniz Girişimi Projesi" başladı.

Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna ve Romanya tarafından eş zamanlı uygulanacak projeyle uydu telemetrisi (uzaktan izleme sistemi), akustik ve genetik işaretleme gibi ileri teknolojiler kullanılarak mersin balıklarının göç yolları ve davranışları takip edilecek.

Nesli tükenmekte olan Mersin balığı için 4 ülke seferber oldu! - 1. Resim

FARKINDALIK KAMPANYALARI DÜZENLENECEK

Ayrıca mobil izleme istasyonları aracılığıyla elde edilecek veriler, araştırmacılar, politika yapıcılar ve doğa korumacılarla paylaşılacak. Proje çerçevesinde düzenlenecek atölyeler, seminerler ve farkındalık kampanyaları ile balıkçılardan yerel halka kadar tüm paydaşlara mersin balığının korunması ve kollanması yönünde bilgi aktarılacak.

Projenin Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, mersin balığı konusunda bugüne kadar bazı çalışmalar yapıldığını ancak ellerinde bilimsel yönden yeteri kadar veri bulunmadığını söyledi.

Nesli tükenmekte olan Mersin balığı için 4 ülke seferber oldu! - 2. Resim

"PROJE 30 AY SÜRECEK"

Gerekli verilerin elde edilmesi ve balığın güvenli şekilde hayat sürmesini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle uluslararası işbirliğine gittiklerini anlatan Bat, şu bilgileri paylaştı:

"Amacımız, ilk etapta Mersin balıklarının bulundukları yerlerin nereler olduğu, nasıl beslendiklerini tespit etmek. 30 ay sürecek projenin sonunda da ilgili kurumlara her ülke bilgi verecek. Dolayısıyla bu balıkların nasıl korunması gerektiğine yönelik önlemlerin alınmasını sağlayacağız. Yine ayrıca çalışmayla markalama yapacağımız mersin balıklarının göç yolculuklarını ve popülasyonlarını da yakından takip edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

ChatGPT çöktü mü, ne zaman düzelecek, neden çalışmıyor? 22 Ekim erişim sorunu gündemde!Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan gemi kaza yaptı! 40 kişi hayatını kaybetti, 30 yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düğün salonunda korkutan anlar: Avize gelinin üzerine düştü - YaşamDüğün salonunda korkutan anlar: Avize gelinin üzerine düştüAnkara'da nöbet tutan vatandaş şoke oldu: Tavuk hırsızını yerde ararken gökte buldu! - YaşamTavuk hırsızını yerde ararken gökte buldu!Küçük Kuzey’in yüzü paramparça oldu! Aileden okula ihmal davası - YaşamKüçük Kuzey’in yüzü paramparça oldu! Aileden okula ihmal davTunceli'de köylülerin dikkati 700 yıllık tarihi ortaya çıkardı! - YaşamKöylülerin dikkati 700 yıllık tarihi ortaya çıkardı!Dünyanın en iyi 30 yemek şehri açıklandı: Türkiye’nin iki yıldızı listede parladı - YaşamDünyanın en iyi 30 yemek şehri açıklandıGümüşhane'de robot 'Garson Abla' görenleri şaşırtıyor: Siparişler ondan soruluyor - YaşamSiparişler onlar sorulur! 'Garson Abla' görenleri şaşırtıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...