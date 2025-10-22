Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Düğün salonunda korkutan anlar: Avize gelinin üzerine düştü

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da kına gecesinde tavan avizesi gelinin üzerine düştü. Hafif sıyrıklarla atlatılan kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da düzenlenen kına gecesinde, düğün salonunun tavanından kopan çember şeklindeki avize, dans eden gelinin üzerine düştü. Gelin, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DANS ETTİĞİ SIRADA DÜŞTÜ, YARALANDI

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda kına eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada tavandaki çember şeklindeki avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç. kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlatırken, pisttekiler büyük panik yaşadı.

Düğün salonunda korkutan anlar: Avize gelinin üzerine düştü - 1. Resim

HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Y.Ç., yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı bir gün gözlem altında tutulan genç kadın daha sonra taburcu edildi.

Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

