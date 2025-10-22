Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Gümüşhane'de robot 'Garson Abla' görenleri şaşırtıyor: Siparişler ondan soruluyor

Gümüşhane'de robot 'Garson Abla' görenleri şaşırtıyor: Siparişler ondan soruluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Robot, Gümüşhane, Kafe, Teknoloji, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gümüşhane'de bir kafede, garsonlara serviste yardımcı olması için görevlendirilen "Garson Abla" adlı robot hem çalışanlara destek sağlıyor hem de kafedeki müşterilerin ilgisini çekiyor. Çalışanların "Garson Abla" adını verdiği robot, müşterilere "hoş geldiniz" ve "afiyet olsun" diyerek bekleme noktasına geri dönüyor. Kademeli tepsilerle aynı anda çok sayıda tabak ve bardak taşıyabilen robot, müşterilerin meraklı bakışlarıyla karşılaşıyor.

Gümüşhane'de bir kafede, garsonlara serviste yardımcı olması için görevlendirilen "Garson Abla" adlı robot, hem çalışanlara destek sağlıyor hem de kafedeki müşterilerin ilgisini çekiyor. Kademeli tepsilerle aynı anda çok sayıda tabak ve bardak taşıyabilen robot, garsonların servis yükünü hafifletiyor.

Gümüşhane'de robot 'Garson Abla' görenleri şaşırtıyor: Siparişler ondan soruluyor - 1. ResimYük taşıma kapasitesi 40 kilogram olan robot, 8 saat hizmet verebiliyor. Robot, siparişlerin tepsilere yerleştirilmesi ve personelin bilgileri girmesiyle müşterilerin olduğu masaya ilerliyor. Robotun taşıdığı siparişler, daha sonra garson tarafından servis ediliyor.

Gümüşhane'de robot 'Garson Abla' görenleri şaşırtıyor: Siparişler ondan soruluyor - 2. ResimPersonelin "Garson Abla" adını verdiği robot, müşterilere "hoş geldiniz" ve "afiyet olsun" diyerek bekleme noktasına dönüyor. İşletmeci Mehmet Demir, müşterilere farklı bir deneyim sunmak için robot garsonla hizmet verdiklerini söyledi.

Gümüşhane'de robot 'Garson Abla' görenleri şaşırtıyor: Siparişler ondan soruluyor - 3. Resim

Yakın zamanda tüm işletmelerde bu tür robotların kullanılmaya başlanacağını belirten Demir, "Şu anda işletmemizde garson ve komi olarak görev yapıyor. Bu da iş yükümüzü önemli ölçüde hafifletiyor." dedi.

Demir, robot garsonun müşterilerin dikkatini çektiğini ifade ederek "Robotu ilk kez gören müşterilerimizin çoğu şaşırıyor. Hizmetten memnun kaldıklarını söylüyorlar." diye konuştu.

Gümüşhane'de robot 'Garson Abla' görenleri şaşırtıyor: Siparişler ondan soruluyor - 4. Resim

"ROBOTU GÖRMEK İÇİN BİLE GELENLER OLUYOR"

Demir, sadece robotu görmek için kafeye gelenler olduğunu da sözlerine ekledi. Şef garson Can Atacan ise robot garsonun çalışanlara büyük kolaylık sağladığını anlattı. Robot garsonun servis yapmasıyla farklı bir deneyim yaşadığını dile getiren Dilek Baskın da "Tatlı yemeye geldik, servisi robot yaptı. Gayet güzeldi hatta 'afiyet olsun' gibi ifadeler de kullanıyor. Çok beğendik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Netanyahu açıkladı: Türk askeri Gazze’ye girecek mi?Brezilya'da feci kaza! İneklere çarpan genç futbolcu hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tunceli'de köylülerin dikkati 700 yıllık tarihi ortaya çıkardı! - YaşamKöylülerin dikkati 700 yıllık tarihi ortaya çıkardı!Dünyanın en iyi 30 yemek şehri açıklandı: Türkiye’nin iki yıldızı listede parladı - YaşamDünyanın en iyi 30 yemek şehri açıklandı: Türkiye’nin iki yıldızı listede parladıToplamak için İstanbul'dan gelip çadırda kalıyorlar! 2026'ya 2 ay kala başladılar - Yaşamİstanbul'dan geliyorlar, tek istekleri var!Adıyaman'da suların çekilmesiyle ortaya çıktı: Tam 12 bin yaşında - YaşamSuların çekilmesiyle ortaya çıktı: Tam 12 bin yaşındaDuyan şaşkına dönüyor! Manisa'daki bu köyde türlü türlü cezalar var - YaşamDuyan şaşkına dönüyor: Geç kalmak bile yasakAlmanya’daki Türk öğrencinin videosu gündem oldu! Gözyaşlarıyla dönmek istediğini açıkladı - YaşamAlmanya hayali gözyaşlarıyla son buldu: Çok yıprandım
Sonraki Haber Yükleniyor...