Ankara'da nöbet tutan vatandaş şoke oldu: Tavuk hırsızını yerde ararken gökte buldu!
Ankara'da kümeslerindeki tavukların azalmasından şüphelenen Hakan Sarıbıyık, geceleri nöbet tutmaya başladı. Sarıbıyık nöbet tutarken oğlunun "Baba çatıda tilki var" sözleri üzerine şoke oldu. Tilkinin çatıdaki güvenlik kamerasının hemen yanındaki görüntüsü ise görenleri gülümsetti.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kümesindeki tavukların azalması üzerine gece nöbet tutan vatandaş, hırsız tilkiyi çatıda görünce şok oldu.
Hakan Sarıbıyık isimli vatandaş, eşinin uyarısı üzerine kümesindeki 20 kadar tavuğun azaldığını gördü.
Bunun üzerine güvenlik kamerası kuran Sarıbıyık, gece nöbet beklemeye de başladı. Sarıbıyık, eşinin yumurtaların her gün azaldığını söylemesi üzerine baktıklarında tavukların eksildiğini fark ettiklerini belirterek şöyle konuştu:
Biz de gece nöbet beklemeye başladık. Oğlum nöbet beklerken çatıda tilkiyi görünce görüntüsünü çekmiş. Bana, 'Baba çatıda tilki var' dedi. Biz kümeste beklerken çatıda gördük
