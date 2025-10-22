Dünyanın en iyi 30 yemek şehri açıklandı: Türkiye’nin iki yıldızı listede parladı

Toplamda 17 bini aşkın şehrin değerlendirildiği listede şehirlerin yemek çeşitliliği, kültürel mirası, yöresel özgünlüğü ve kullanıcı puanları esas alınarak yapılan sıralama, sadece bir tat listesi olmanın ötesinde, dünya mutfağının kültürel yansıması olarak nitelendirildi.

TASTE ATLAS’TAN ANLAMLI VURGU: MUTFAK, KÜLTÜRÜN DE AYNASI

Taste Atlas editörleri, şehirlerin gastronomi kimliklerini değerlendirirken, “Bir şehrin mutfağı yalnızca yemeklerinden ibaret değildir. Tarihinden, insanından ve kültüründen de izler taşır” ifadelerine yer verdi.

Listenin zirvesinde, İtalya’nın lezzet başkenti Napoli yer aldı. Napoli’yi yine İtalya’dan Milano, Bologna ve Floransa takip etti. İlk 10’da ayrıca Mumbai (Hindistan), Roma, Paris, Viyana, Torino ve Japonya’dan Osaka gibi dünyanın gastronomi alanında önde gelen şehirleri yer aldı.

GAZİANTEP 18. SIRADAN DÜNYAYA AÇILDI

Türkiye açısından listenin en dikkat çekici yönlerinden biri, Gaziantep’in 18. sırada yer alması oldu. Kebapları, baklavası ve Antep fıstığıyla tanınan şehir özgün tatları, geleneksel pişirme yöntemleri ve köklü mutfak kültürüyle 'otantik, köklü ve yenilikçi' olarak tanımlandı.

Taste Atlas değerlendirmesinde Gaziantep için, “Zengin gastronomi mirası, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın dikkatini çeken bir lezzet rotası haline gelmiştir” ifadelerine yer verildi. Şehrin bu başarısı, Türkiye'nin mutfak turizmi açısından ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İSTANBUL 24. SIRADA YER ALDI

Gaziantep’in ardından listeye giren bir diğer Türk şehri ise İstanbul oldu. 24. sırada yer alan İstanbul, zengin mutfak çeşitliliği ve çok kültürlü yapısıyla dikkat çekti. Geleneksel Türk mutfağının yanı sıra, dünya mutfaklarına ait lezzetlere de ev sahipliği yapan metropol, sokak lezzetlerinden şık fine dining restoranlara, balık ekmekten mezeye kadar uzanan geniş yelpazesiyle öne çıktı.

Taste Atlas, İstanbul’un gastronomik kimliğini değerlendirirken, şehrin tarihi dokusu ve kozmopolit yapısına vurgu yaptı. Raporda, “İstanbul mutfağı, tarih boyunca birçok kültürle etkileşim içinde olmuş ve bu zenginliği mutfağına da yansıtmıştır” denildi.

GASTRONOMİDE TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR

Gaziantep’in geleneksel, yerel ve köklü mutfak anlayışıyla İstanbul’un ise çağdaş, çeşitlilik barındıran ve evrensel lezzetlere açık mutfağıyla listeye girmesi, Türkiye’nin gastronomik zenginliğinin ve potansiyelinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İki farklı şehirden gelen bu başarı, Türk mutfağının hem kültürel hem de ekonomik değerinin altını bir kez daha çizdi.