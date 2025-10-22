Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Almanya’daki Türk öğrencinin videosu gündem oldu! Gözyaşlarıyla dönmek istediğini açıkladı

Almanya’daki Türk öğrencinin videosu gündem oldu! Gözyaşlarıyla dönmek istediğini açıkladı

Almanya’ya öğrenci olarak giden genç bir kız, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile yaşadığı zorlukları ve içsel çatışmaları gözyaşları içinde anlattı. Türkiye’ye dönmek istediğini dile getiren genç, psikolojik yorgunluk ve tükenmişlik hissi nedeniyle artık Almanya’da kalmak istemediğini söyledi.

Genç kız, bin bir umut ve hayalle çıktığı Almanya yolculuğunda hayal ettiği hayatı bulamadığını ve beklediği gibi başarılı olamadığını belirtti. Videoda, yaşadığı psikolojik baskı ve ruhsal sıkıntılardan bahseden genç, bu durumun kendisini çok yıprattığını ve artık geri dönmeye karar verdiğini söyledi. "Psikolojim kaldırmıyor, artık gitmeye karar verdim" diyen öğrenci, yaşadığı moral bozukluğu ve hayal kırıklığını içtenlikle dile getirdi.

AĞLAYARAK ZORLUKLARI ANLATTI

Videoda duygusal anlar yaşayan genç kız, “Arkadaşlar, beni tanıyorsunuz. Almanya’ya öğrenci olarak gelmiştim ama artık gitmeye karar verdim. Çok yıprandım, hiçbir şey yolunda gitmiyor. Sürekli kalbimde bir ağrı var. Başaramadığım için kendime çok kızıyorum ve psikolojim artık bu durumu kaldıramıyor” ifadelerini kullandı.

Almanya’daki Türk öğrencinin videosu gündem oldu! Gözyaşlarıyla dönmek istediğini açıkladı - 1. Resim

“OLMUYOR ARKADAŞLAR”

Derslerinde de zorlandığını belirten genç, “Her ağlayan gidecek diye bir şey yok ama ben artık kağıda bakıyorum, kağıt bana bakıyor. Soruların sadece bir tanesini yapabildim. Olmuyor arkadaşlar. Burada herkes nasıl çalışıyor bilmiyorum ama benim çalıştığım olmuyor” sözleriyle yaşadığı akademik zorlukları anlattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Genç kızın bu samimi ve duygusal paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Pek çok kişi genç kızın yaşadığı zorluklara empati gösterirken, yurtdışında eğitim gören öğrencilerin karşılaştığı psikolojik ve akademik baskıların önemine dikkat çekti.

