Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Osmaniye-Gaziantep kara yolu Düziçi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, kontrollü olarak veriliyor.
