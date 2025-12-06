Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralı yolculardan Mehmet Avcı, kaza anını anlatırken şoförü suçladı. Avcı, "Biliyordum böyle bir şey olacağını çünkü şoför süratli gidiyordu. Yolda da lastik patlamıştı, yarım saat oyalandık, onun farkını çıkarırım diye biraz hızlı gidiyordu" dedi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında A.A. (42) idaresindeki İzmir-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, lastiği patlayan ve duran H.K. (52) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından tır sürücüsü H.K. gözaltına alınırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bölgede ulaşım D400 kara yolundan sağlanıyor.

Korkunç kazada yaralı yolcu şoförü suçladı! "Biliyordum böyle bir şey olacağını"

YARALI YOLCU, ŞOFÖRÜ SUÇLADI

Öte yandan Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı yolculardan Mehmet Avcı, kaza sırasında uyanık olduğunu söyledi. İzmir'den Gaziantep'e giden otobüsün hızının yüksek olduğunu öne süren Avcı, "Biliyordum böyle bir şey olacağını çünkü şoför süratli gidiyordu. Yolda da lastik patlamıştı, yarım saat oyalandık, onun farkını çıkarırım diye biraz hızlı gidiyordu. Tam göremedim ama sol tarafta bir araba vardı, onu geçemeyince sağdan geçmeye çalıştı, sağda da tır olunca ona vurdu." diye konuştu.

Tıra çarpmalarının ardından otobüste panik yaşandığını ve yolculuğu esnasında otobüsten inmeyi düşündüğünü anlatan Avcı, şu ifadeleri kullandı

"Şoförün arkasında 13 numarada oturuyordum. Şoförün otobüsü kullanmasında bir tuhaflık vardı. Hatta Osmaniye'de inip Gaziantep'e minibüsle gitmeyi düşündüm, sonra vazgeçtim. Kaza sonrası ambulanslar geldi. Biz kendi çabamızla otobüsten çıktık."

Korkunç kazada yaralı yolcu şoförü suçladı! "Biliyordum böyle bir şey olacağını"

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin; Esma Atlar (37) - Gaziantep, Mehmet Kızıldoğan (42) - Kahramanmaraş, Ahmet Keske (19) - Kilis, Nezihe Avcu (55) - Konya, Ökkeş Acet (56) - Gaziantep, Yaşar Doğan (59) - Gaziantep ve Eda Bayrak (36) - Gaziantep nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası