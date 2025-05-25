Ne baklava ne lahmacun! Listenin zirvesi sizi şaşırtacak: İşte TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 100 yemeği

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 100 yemeğini güncelledi. Bölge bölge lezzetlerin kıyasıya yarıştığı listede, sürpriz bir lezzet zirvede yer aldı. Kebaptan tatlılara, zeytinyağlılardan hamur işlerine kadar Türkiye'nin dört bir yanından seçilen yemekler, damak tadının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte ilk 100'e giren o unutulmaz lezzetler ve zirvenin sahibi...

Dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas, Türkiye'nin en lezzetli 100 yemeğini sıraladı. Her biri damak çatlatan bu yemekler arasında bazı klasikler beklenildiği gibi listeye girerken, zirvenin sahibi ise görenleri şaşırttı.

Listeye Türkiye'nin dört bir yanından geleneksel tatlar damga vurdu. Sıralama, Türk mutfağının ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Sıralama, kullanıcıların ve yemek uzmanlarının ülkelerde denediği yemek ve içeceklerin oylanmasıyla gerçekleştirildi.

İşte o çok konuşulacak sıralama ve zirvenin sürprizi…

Barbunya Pilaki

Sıra Yemek Adı 100 Keşkek 99 Ayva Tatlısı 98 Tarhana Çorbası 97 Kabak Tatlısı 96 Revani 95 Lor Peyniri 94 Gaziantep Nohut Dürümü 93 Ankara Tava 92 Torpil Tatlısı 91 Barbunya Pilaki

Sıra Yemek Adı 90 Yuvarlama Çorbası 89 Düğün Çorbası 88 Ezogelin Çorbası 87 Semizotu Salatası 86 Yayla Çorbası 85 Tulumba 84 Açma 83 Afyon Pastırması 82 Bayramiç Tahin Helvası 81 Acıbadem Kurabiyesi

Beyaz Peynir

Sıra Yemek Adı 80 Tutmaç Çorbası 79 Islak Hamburger 78 Izgara Sardalya 77 Midye Tava 76 Kumru 75 Zerde 74 Arnavut Ciğeri 73 Acılı Ezme 72 Patlıcan Salatası 71 Beyaz Peynir

Etli Pilav

Sıra Yemek Adı 70 Ekmek Kadayıfı 69 Lokma 68 Tire Köftesi 67 Mihaliç Peyniri 66 Kelle Paça Çorbası 65 İzmir Bombası 64 Tas Kebabı 63 Kadayıf Dolması 62 Kalburabastı 61 Etli Pilav

Sıra Yemek Adı 60 Şakşuka 59 Patlıcan Dolması 58 İmam Bayıldı 57 Çılbır 56 Midye Dolma 55 Kızartma (Patates-Biber) 54 Supangle 53 Mücver 52 Labne 51 Bulgur Pilavı

Dil Peyniri

Sıra Yemek Adı 50 Kumpir 49 Kuru Fasulye 48 Cacık 47 Bazlama 46 Kuzu Kapama 45 Kaygana 44 Bafra Pidesi 43 Çerkez Tavuğu 42 İç Pilav 41 Dil Peyniri

Ekmek ve Zeytinyağı

Sıra Yemek Adı 40 Kuymak 39 Yumurtalı Pide 38 İrmik Helvası 37 İçli Köfte 36 Menemen 35 Ramazan Pidesi 34 Yufka 33 İncir Uyutması 32 Beyran Çorbası 31 Ekmek ve Zeytinyağı

Gözleme

Sıra Yemek Adı 30 Tulum Peyniri 29 Piyaz 28 Karnıyarık 27 Etli Ekmek 26 Domates Çorbası 25 Haydari 24 Sucuk 23 Kısır 22 Lavaş 21 Gözleme

Afyon Sucuğu

Sıra Yemek Adı 20 Ispanaklı Yumurta 19 Islama Köfte 18 Bal Kaymak 17 Fırın Sütlaç 16 Tantuni 15 Lahmacun 14 Humus 13 Kokoreç 12 Lahana Sarması 11 Afyon Sucuğu

Katmer

Sıra Yemek Adı 10 Antakya Künefesi 9 Gaziantep Baklavası 8 Hünkar Beğendi 7 Mercimek Çorbası 6 Katmer

Türk Kahvaltısı

EN İYİ TÜRK YEMEĞİ: KAHVALTI

Taste Atlas kullanıcılarının belirlediği listenin zirvesinde, Türk mutfağının dünyaca ünlü lezzetleri yer alıyor.

5. sırada, incecik hamurun içine gizlenmiş kıymanın sarımsaklı yoğurt ve tereyağıyla buluştuğu mantı yer alıyor.

4. sırada, sert dokusu ve kendine has sunumuyla Kahramanmaraş dondurması, tatlılar arasında öne çıkıyor.

3. sırada ise sürpriz bir şekilde deniz ürünlerinden kalamar tava bulunuyor.

İlk iki sıraya geldiğimizdeyse, dışı çıtır içi yumuşacık ekmeğiyle tombik döner 2. sırada yer alırken, zirvede ise sadece bir yemek değil, bir kültür olan Türk kahvaltısı bulunuyor. Peynirden zeytine, menemeninden reçeline uzanan zengin içeriğiyle Türk kahvaltısı, TasteAtlas’a göre Türkiye’nin en iyi yemeği olarak öne çıkıyor.