Ne baklava ne lahmacun! Listenin zirvesi sizi şaşırtacak: İşte TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 100 yemeği
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 100 yemeğini güncelledi. Bölge bölge lezzetlerin kıyasıya yarıştığı listede, sürpriz bir lezzet zirvede yer aldı. Kebaptan tatlılara, zeytinyağlılardan hamur işlerine kadar Türkiye'nin dört bir yanından seçilen yemekler, damak tadının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte ilk 100'e giren o unutulmaz lezzetler ve zirvenin sahibi...
Dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas, Türkiye'nin en lezzetli 100 yemeğini sıraladı. Her biri damak çatlatan bu yemekler arasında bazı klasikler beklenildiği gibi listeye girerken, zirvenin sahibi ise görenleri şaşırttı.
Listeye Türkiye'nin dört bir yanından geleneksel tatlar damga vurdu. Sıralama, Türk mutfağının ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Sıralama, kullanıcıların ve yemek uzmanlarının ülkelerde denediği yemek ve içeceklerin oylanmasıyla gerçekleştirildi.
İşte o çok konuşulacak sıralama ve zirvenin sürprizi…
|Sıra
|Yemek Adı
|100
|Keşkek
|99
|Ayva Tatlısı
|98
|Tarhana Çorbası
|97
|Kabak Tatlısı
|96
|Revani
|95
|Lor Peyniri
|94
|Gaziantep Nohut Dürümü
|93
|Ankara Tava
|92
|Torpil Tatlısı
|91
|Barbunya Pilaki
|Sıra
|Yemek Adı
|90
|Yuvarlama Çorbası
|89
|Düğün Çorbası
|88
|Ezogelin Çorbası
|87
|Semizotu Salatası
|86
|Yayla Çorbası
|85
|Tulumba
|84
|Açma
|83
|Afyon Pastırması
|82
|Bayramiç Tahin Helvası
|81
|Acıbadem Kurabiyesi
|Sıra
|Yemek Adı
|80
|Tutmaç Çorbası
|79
|Islak Hamburger
|78
|Izgara Sardalya
|77
|Midye Tava
|76
|Kumru
|75
|Zerde
|74
|Arnavut Ciğeri
|73
|Acılı Ezme
|72
|Patlıcan Salatası
|71
|Beyaz Peynir
|Sıra
|Yemek Adı
|70
|Ekmek Kadayıfı
|69
|Lokma
|68
|Tire Köftesi
|67
|Mihaliç Peyniri
|66
|Kelle Paça Çorbası
|65
|İzmir Bombası
|64
|Tas Kebabı
|63
|Kadayıf Dolması
|62
|Kalburabastı
|61
|Etli Pilav
|Sıra
|Yemek Adı
|60
|Şakşuka
|59
|Patlıcan Dolması
|58
|İmam Bayıldı
|57
|Çılbır
|56
|Midye Dolma
|55
|Kızartma (Patates-Biber)
|54
|Supangle
|53
|Mücver
|52
|Labne
|51
|Bulgur Pilavı
|Sıra
|Yemek Adı
|50
|Kumpir
|49
|Kuru Fasulye
|48
|Cacık
|47
|Bazlama
|46
|Kuzu Kapama
|45
|Kaygana
|44
|Bafra Pidesi
|43
|Çerkez Tavuğu
|42
|İç Pilav
|41
|Dil Peyniri
|Sıra
|Yemek Adı
|40
|Kuymak
|39
|Yumurtalı Pide
|38
|İrmik Helvası
|37
|İçli Köfte
|36
|Menemen
|35
|Ramazan Pidesi
|34
|Yufka
|33
|İncir Uyutması
|32
|Beyran Çorbası
|31
|Ekmek ve Zeytinyağı
|Sıra
|Yemek Adı
|30
|Tulum Peyniri
|29
|Piyaz
|28
|Karnıyarık
|27
|Etli Ekmek
|26
|Domates Çorbası
|25
|Haydari
|24
|Sucuk
|23
|Kısır
|22
|Lavaş
|21
|Gözleme
|Sıra
|Yemek Adı
|20
|Ispanaklı Yumurta
|19
|Islama Köfte
|18
|Bal Kaymak
|17
|Fırın Sütlaç
|16
|Tantuni
|15
|Lahmacun
|14
|Humus
|13
|Kokoreç
|12
|Lahana Sarması
|11
|Afyon Sucuğu
|Sıra
|Yemek Adı
|10
|Antakya Künefesi
|9
|Gaziantep Baklavası
|8
|Hünkar Beğendi
|7
|Mercimek Çorbası
|6
|Katmer
EN İYİ TÜRK YEMEĞİ: KAHVALTI
Taste Atlas kullanıcılarının belirlediği listenin zirvesinde, Türk mutfağının dünyaca ünlü lezzetleri yer alıyor.
5. sırada, incecik hamurun içine gizlenmiş kıymanın sarımsaklı yoğurt ve tereyağıyla buluştuğu mantı yer alıyor.
4. sırada, sert dokusu ve kendine has sunumuyla Kahramanmaraş dondurması, tatlılar arasında öne çıkıyor.
3. sırada ise sürpriz bir şekilde deniz ürünlerinden kalamar tava bulunuyor.
İlk iki sıraya geldiğimizdeyse, dışı çıtır içi yumuşacık ekmeğiyle tombik döner 2. sırada yer alırken, zirvede ise sadece bir yemek değil, bir kültür olan Türk kahvaltısı bulunuyor. Peynirden zeytine, menemeninden reçeline uzanan zengin içeriğiyle Türk kahvaltısı, TasteAtlas’a göre Türkiye’nin en iyi yemeği olarak öne çıkıyor.
|Sıra
|Yemek Adı
|5
|Mantı
|4
|Kahramanmaraş Dondurması
|3
|Kalamar Tava
|2
|Tombik Döner
|1
|Türk Kahvaltısı