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Ne baklava ne lahmacun! Listenin zirvesi sizi şaşırtacak: İşte TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 100 yemeği

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Ne baklava ne lahmacun! Listenin zirvesi sizi şaşırtacak: İşte TasteAtlas&#039;a göre Türkiye&#039;nin en iyi 100 yemeği
Yaşam Haberleri

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 100 yemeğini güncelledi. Bölge bölge lezzetlerin kıyasıya yarıştığı listede, sürpriz bir lezzet zirvede yer aldı. Kebaptan tatlılara, zeytinyağlılardan hamur işlerine kadar Türkiye'nin dört bir yanından seçilen yemekler, damak tadının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte ilk 100'e giren o unutulmaz lezzetler ve zirvenin sahibi...

Dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas, Türkiye'nin en lezzetli 100 yemeğini sıraladı. Her biri damak çatlatan bu yemekler arasında bazı klasikler beklenildiği gibi listeye girerken, zirvenin sahibi ise görenleri şaşırttı.

Listeye Türkiye'nin dört bir yanından geleneksel tatlar damga vurdu. Sıralama, Türk mutfağının ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Sıralama, kullanıcıların ve yemek uzmanlarının ülkelerde denediği yemek ve içeceklerin oylanmasıyla gerçekleştirildi.

İşte o çok konuşulacak sıralama ve zirvenin sürprizi…

Barbunya Pilaki
Barbunya Pilaki
SıraYemek Adı
100Keşkek
99Ayva Tatlısı
98Tarhana Çorbası
97Kabak Tatlısı
96Revani
95Lor Peyniri
94Gaziantep Nohut Dürümü
93Ankara Tava
92Torpil Tatlısı
91Barbunya Pilaki

Ne baklava ne lahmacun! Listenin zirvesi sizi şaşırtacak: İşte TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 100 yemeği - 2. Resim

SıraYemek Adı
90Yuvarlama Çorbası
89Düğün Çorbası
88Ezogelin Çorbası
87Semizotu Salatası
86Yayla Çorbası
85Tulumba
84Açma
83Afyon Pastırması
82Bayramiç Tahin Helvası
81Acıbadem Kurabiyesi
Beyaz Peynir
Beyaz Peynir
SıraYemek Adı
80Tutmaç Çorbası
79Islak Hamburger
78Izgara Sardalya
77Midye Tava
76Kumru
75Zerde
74Arnavut Ciğeri
73Acılı Ezme
72Patlıcan Salatası
71Beyaz Peynir
Etli Pilav
Etli Pilav
SıraYemek Adı
70Ekmek Kadayıfı
69Lokma
68Tire Köftesi
67Mihaliç Peyniri
66Kelle Paça Çorbası
65İzmir Bombası
64Tas Kebabı
63Kadayıf Dolması
62Kalburabastı
61Etli Pilav

Bulgur Pilavı

SıraYemek Adı
60Şakşuka
59Patlıcan Dolması
58İmam Bayıldı
57Çılbır
56Midye Dolma
55Kızartma (Patates-Biber)
54Supangle
53Mücver
52Labne
51Bulgur Pilavı
Dil Peyniri
Dil Peyniri
SıraYemek Adı
50Kumpir
49Kuru Fasulye
48Cacık
47Bazlama
46Kuzu Kapama
45Kaygana
44Bafra Pidesi
43Çerkez Tavuğu
42İç Pilav
41Dil Peyniri
Ekmek ve Zeytinyağı
Ekmek ve Zeytinyağı
SıraYemek Adı
40Kuymak
39Yumurtalı Pide
38İrmik Helvası
37İçli Köfte
36Menemen
35Ramazan Pidesi
34Yufka
33İncir Uyutması
32Beyran Çorbası
31Ekmek ve Zeytinyağı
Gözleme
Gözleme
SıraYemek Adı
30Tulum Peyniri
29Piyaz
28Karnıyarık
27Etli Ekmek
26Domates Çorbası
25Haydari
24Sucuk
23Kısır
22Lavaş
21Gözleme

 

Afyon Sucuğu
Afyon Sucuğu
SıraYemek Adı
20Ispanaklı Yumurta
19Islama Köfte
18Bal Kaymak
17Fırın Sütlaç
16Tantuni
15Lahmacun
14Humus
13Kokoreç
12Lahana Sarması
11Afyon Sucuğu

 

Katmer
Katmer
SıraYemek Adı
10Antakya Künefesi
9Gaziantep Baklavası
8Hünkar Beğendi
7Mercimek Çorbası
6Katmer
Türk Kahvaltısı
Türk Kahvaltısı

EN İYİ TÜRK YEMEĞİ: KAHVALTI

Taste Atlas kullanıcılarının belirlediği listenin zirvesinde, Türk mutfağının dünyaca ünlü lezzetleri yer alıyor.

5. sırada, incecik hamurun içine gizlenmiş kıymanın sarımsaklı yoğurt ve tereyağıyla buluştuğu mantı yer alıyor.

4. sırada, sert dokusu ve kendine has sunumuyla Kahramanmaraş dondurması, tatlılar arasında öne çıkıyor.

3. sırada ise sürpriz bir şekilde deniz ürünlerinden kalamar tava bulunuyor.

İlk iki sıraya geldiğimizdeyse, dışı çıtır içi yumuşacık ekmeğiyle tombik döner 2. sırada yer alırken, zirvede ise sadece bir yemek değil, bir kültür olan Türk kahvaltısı bulunuyor. Peynirden zeytine, menemeninden reçeline uzanan zengin içeriğiyle Türk kahvaltısı, TasteAtlas’a göre Türkiye’nin en iyi yemeği olarak öne çıkıyor.

SıraYemek Adı
5Mantı
4Kahramanmaraş Dondurması
3Kalamar Tava
2Tombik Döner
1Türk Kahvaltısı
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