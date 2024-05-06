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Taste Atlas dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti! Türkiye’den 6 lezzet de listede

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taste Atlas dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti! Türkiye’den 6 lezzet de listede

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gastronomi dünyasının prestijli platformları arasında yer alan Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti. Listede Türk mutfağının sevilen yemeği ‘Çökertme Kebabı’ ilk sırada yer aldı.

Dünya mutfakları üzerinde çalışmalar yürüten Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerinden oluşan listeyi yayınladı. Türkiye’den 6 yemek listede yer alırken, ilk sırada bulunan çökertme kebabı dikkat çekti. Zengin mutfağıyla bilinen Türk mutfağından cacık, haydari, şambali, şiş tavuk ve mantı da seçildi.

İşte dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerinin olduğu o liste...

20. Raita -Hindistan

19. Cacık - Türkiye

Taste Atlas dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti! Türkiye’den 6 lezzet de listede - 1. Resim

18. Banitsa - Bulgaristan

17. Snezhanka salata - Bulgaristan

16. Tirokafteri - Yunanistan

15. Rogan josh - Hindistan

14. Haydari - Türkiye

Taste Atlas dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti! Türkiye’den 6 lezzet de listede - 2. Resim

13. Şambali - Türkiye

Taste Atlas dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti! Türkiye’den 6 lezzet de listede - 3. Resim

12. Koldskal -Danimarka

11. Shrikhand - Hindistan

10. Burek sa sirom - Sırbistan

9. Fatteh - Lübnan

8. Chicken Tikka Masala - Hindistan

7. Şiş tavuk - Türkiye

Taste Atlas dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti! Türkiye’den 6 lezzet de listede - 4. Resim

6. Korma - Hindistan

5. Shishbarak - Lübnan

4. Mantı - Türkiye

3. Tzatziki - Yunanistan

2. Tandoori - Hindistan

1. Çökertme kebabı - Türkiye

Taste Atlas dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti! Türkiye’den 6 lezzet de listede - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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