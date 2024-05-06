Taste Atlas dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti! Türkiye’den 6 lezzet de listede
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gastronomi dünyasının prestijli platformları arasında yer alan Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti. Listede Türk mutfağının sevilen yemeği ‘Çökertme Kebabı’ ilk sırada yer aldı.
Dünya mutfakları üzerinde çalışmalar yürüten Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerinden oluşan listeyi yayınladı. Türkiye’den 6 yemek listede yer alırken, ilk sırada bulunan çökertme kebabı dikkat çekti. Zengin mutfağıyla bilinen Türk mutfağından cacık, haydari, şambali, şiş tavuk ve mantı da seçildi.
İşte dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerinin olduğu o liste...
20. Raita -Hindistan
19. Cacık - Türkiye
18. Banitsa - Bulgaristan
17. Snezhanka salata - Bulgaristan
16. Tirokafteri - Yunanistan
15. Rogan josh - Hindistan
14. Haydari - Türkiye
13. Şambali - Türkiye
12. Koldskal -Danimarka
11. Shrikhand - Hindistan
10. Burek sa sirom - Sırbistan
9. Fatteh - Lübnan
8. Chicken Tikka Masala - Hindistan
7. Şiş tavuk - Türkiye
6. Korma - Hindistan
5. Shishbarak - Lübnan
4. Mantı - Türkiye
3. Tzatziki - Yunanistan
2. Tandoori - Hindistan
1. Çökertme kebabı - Türkiye
Kaynak: Türkiye Gazetesi