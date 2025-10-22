Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Toplamak için İstanbul'dan gelip çadırda kalıyorlar! 2026'ya 2 ay kala başladılar

Toplamak için İstanbul'dan gelip çadırda kalıyorlar! 2026'ya 2 ay kala başladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Toplamak için İstanbul&#039;dan gelip çadırda kalıyorlar! 2026&#039;ya 2 ay kala başladılar
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yılbaşında oldukça rağbet gören 'kokina çiçeği' için mesai başladı. 2026'ya 2 ay kala İstanbul'dan gelen Roman vatandaşlar, Sinop'un Akliman mevkiinde büyük bir zahmetle kokina toplama mesaisine devam ediyor.

Adını Rumca "kırmızı" anlamına gelen kokinadan alan bu çiçek, ormanlık alanlarda, çalıların tepeleri ya da diplerinden toplanıyor.

İstanbul'dan Sinop'a gelen yaklaşık 40 kişilik ekip geçimlerini kokinadan sağlamak amacıyla Akliman mevkiine yerleşti. Çadırda kalan ve yemeklerini odun ateşinde pişiren ekip, yetkililerden kalacak yer istedi.

Toplamak için İstanbul'dan gelip çadırda kalıyorlar! 2026'ya 2 ay kala başladılar - 1. Resim

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan kokina toplayıcısı Mustafa Çalgıcı şunları söyledi:

"DİKENLERİN İÇİNDEN TOPLUYORUZ"

"İstanbul Çekmeköy'den geliyoruz. Her sene buralardayız biz. Yılbaşı çiçeği kokina topluyoruz. Bir ay boyunca ormanlarda, dağlarda dolaşıp kokina çiçeği topluyoruz. Kasım ayının sonuna kadar buralardayız. Biz topladığımız kokinaları çiçek haline getirip satıyoruz. Fakat, hiç kolay değil. Dikenlerin içinden topluyoruz. Doğadan mantar topladık. Akşam yemeği için mantar yapacağız"

Toplamak için İstanbul'dan gelip çadırda kalıyorlar! 2026'ya 2 ay kala başladılar - 2. Resim

"VALİLİK BİZE YARDIMCI OLSUN"

Kokina toplayıcısı Cemal Gezisi ise, "Valilik bize yardımcı olsun. Yardım derken polis, jandarma gelip de yanımıza bize lütfen 'burayı kaldırın' demesin. Kokinayı kırmızı haliyle topluyoruz. Bunun işçiliği çok zahmetli." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda? Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adıyaman'da suların çekilmesiyle ortaya çıktı: Tam 12 bin yaşında - YaşamSuların çekilmesiyle ortaya çıktı: Tam 12 bin yaşındaDuyan şaşkına dönüyor! Manisa'daki bu köyde türlü türlü cezalar var - YaşamDuyan şaşkına dönüyor: Geç kalmak bile yasakAlmanya’daki Türk öğrencinin videosu gündem oldu! Gözyaşlarıyla dönmek istediğini açıkladı - YaşamAlmanya hayali gözyaşlarıyla son buldu: Çok yıprandımPicasso'nun 80 yıldır saklanan gizemli tablosu ilk kez görüldü! Bedeli dudak uçuklatıyor - YaşamPicasso'nun 80 yıldır saklanan gizemli tablosu ilk kez görüldü! Bedeli dudak uçuklatıyorKesintilerden bıkınca harekete geçti: Evine kurduğu sistemle suyu bedavaya geldi! - YaşamEvine kurduğu sistemle suyu bedavaya geldi!İngiltere'yi şoke eden araştırma! Türkler daha zengin olacak - YaşamTürkler bizden daha zengin olacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...