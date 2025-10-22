Toplamak için İstanbul'dan gelip çadırda kalıyorlar! 2026'ya 2 ay kala başladılar

Adını Rumca "kırmızı" anlamına gelen kokinadan alan bu çiçek, ormanlık alanlarda, çalıların tepeleri ya da diplerinden toplanıyor.

İstanbul'dan Sinop'a gelen yaklaşık 40 kişilik ekip geçimlerini kokinadan sağlamak amacıyla Akliman mevkiine yerleşti. Çadırda kalan ve yemeklerini odun ateşinde pişiren ekip, yetkililerden kalacak yer istedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan kokina toplayıcısı Mustafa Çalgıcı şunları söyledi:

"DİKENLERİN İÇİNDEN TOPLUYORUZ" "İstanbul Çekmeköy'den geliyoruz. Her sene buralardayız biz. Yılbaşı çiçeği kokina topluyoruz. Bir ay boyunca ormanlarda, dağlarda dolaşıp kokina çiçeği topluyoruz. Kasım ayının sonuna kadar buralardayız. Biz topladığımız kokinaları çiçek haline getirip satıyoruz. Fakat, hiç kolay değil. Dikenlerin içinden topluyoruz. Doğadan mantar topladık. Akşam yemeği için mantar yapacağız"

"VALİLİK BİZE YARDIMCI OLSUN"

Kokina toplayıcısı Cemal Gezisi ise, "Valilik bize yardımcı olsun. Yardım derken polis, jandarma gelip de yanımıza bize lütfen 'burayı kaldırın' demesin. Kokinayı kırmızı haliyle topluyoruz. Bunun işçiliği çok zahmetli." diye konuştu.