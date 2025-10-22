Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini

İstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini

- Güncelleme:
Batı bölgeler yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. İzmir başta olmak üzere 7 şehir için sarı kodlu uyarı verilirken, İstanbul’da da cuma günü şiddetli sağanak bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Türkiye'nin batı bölgeleri, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

İstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 1. Resim

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji açıklamasına göre, Edirne ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı, Balıkesir’in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların gece saat 03.00 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

İstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 2. Resim

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da perşembe günü aralıklarla yağış görülürken cuma günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 3. Resim

Cuma ve cumartesi günleri yağışların ülke genelinde etkili olması beklenirken Pazar gününden itibaren sağanak yağışlar ülkemize terk edecek.

İstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 4. Resim

7 ŞEHİR İÇİN SARI KODLU UYARI

Trakya ve Kıyı Ege’de yer alan yedi şehir için sarı kodlu uyarı verildi.

Uyarı verilen şehirler:

  • Balıkesir
  • Çanakkale
  • Edirne
  • İzmir
  • Kırklareli
  • Muğla
  • Tekirdağ

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

İstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 5. Resim

İZMİR VE AYDIN’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, en şiddetli yağışın İzmir’de görüleceğini açıkladı. İzmir’in birçok ilçesinde metrekareye düşen yağış miktarının yer yer 50-60 kilogramı geçebileceğini söyleyen Çalışkan, Perşembe günü için özellikle Aydın’da da şiddetli yağış uyarısı verdi.

İstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 6. Resim

İSTANBUL VE İZMİR’DE LODOS ETKİSİ

Çalışkan, cuma günü için Marmara ve Ege’de şiddetli lodos beklendiğini de bildirdi. İstanbul ve İzmir’de etkili olacak lodos nedeniyle deniz ulaşımında iptallerin yaşanabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

İstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 7. Resim

