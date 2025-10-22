Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Stuttgart'ın milli yıldızı Atakan Karazor: Kadıköy'ün cehennem gibi olacağını biliyorum

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Atakan Karazor, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Atakan Karazor, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacakları mücadele öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"EVİMDE OLMAK GÜZEL"

Buradaki atmosferi iyi bildiğini dile getiren Atakan, "Benim için evimde olmak güzel. Ailem ve arkadaşlarım burada olacak. Milli takımlarda oynadığım için buradaki atmosferi biliyorum. Herhangi bir şekilde etkilenmeyeceğim." dedi.

"CEHENNEM GİBİ OLACAĞINI BİLİYORUM"

Üç puan hedefiyle İstanbul'a geldiklerini anlatan Atakan, şunları aktardı:

"Kadıköy atmosferini biliyorum. 2 hafta önce buradaydım. Yapılan şovlarla cehennem gibi olacağını biliyorum. Biz takım olarak 3 puanı alma hedefiyle elimizden gelen her şeyi yapacağız. Demirovic'in olmaması elbette ki kötü ama hızla iyileşiyor. Onun yokluğunu hissettirmeyeceğiz. Buradan ona selam söylüyorum. Milli takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Orada Fenerbahçe'de oynayan arkadaşlarım da var. Bu çok güzel bir şey. Sürekli görüşmeler de yapıyorum. Yarın maça odaklanacağım."

"FENERBAHÇE'YE KARŞI AYNI HATALARI YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Fenerbahçe karşısında oyunlarını değiştirmeyeceklerini anlatan Atakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyun disiplinine sadık kalacağız. Atmosferi biliyoruz. Elimizden geldiğince kulak vermeden oyunumuzu oynayacağız. İsmail Yüksek milli takımdan da arkadaşım. Kendisiyle daha önce maçlar yaptım. Teknik direktörüm görev verirse en iyi şekilde yapacağım. Şu an iyileşme aşamasındayım. İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca beğendiğim isimler. Bundesliga’da son maçlarda çok top kaybı yaptık. Fenerbahçe'ye karşı aynı hataları yapmak istemiyoruz. Çok dikkatli olacağız. Top kaybına müsaade etmek istemiyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

