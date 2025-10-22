Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sebastian Hoeness'ten Fenerbahçe iddialarına cevap: Teklif aldı mı?

Sebastian Hoeness'ten Fenerbahçe iddialarına cevap: Teklif aldı mı?

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Stuttgart'ta Teknik Direktör Sebastian Hoeness, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"TOPLA ETKİLİ HÜCUM YAPMAYI BİLİYORLAR"

Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Hoeness, "Domenico'yu şahsen tanımıyorum ama takımı iyi bir yolda ilerletiyor. Fenerbahçe'de birçok iyi oyuncu var. Zor bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Kerem ve benzeri birçok etkili oyuncuları var. Topa sahip olmayı ve topla etkili hücum yapmayı biliyorlar. Topa daha fazla sahip olup onlara engel olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince etkili bir maç ortaya koymaya çalışacağız." dedi.

"FENERBAHÇE'NİN MUHTEŞEM BİR TARAFTARI VAR"

Kadıköy'deki atmosfere de değinen Alman çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin muhteşem bir taraftarı var. Çok yoğun baskı uyguluyorlar ama biz bunu dikkate almayıp oyuna konsantre olacağız. Bizim için bir dezavantaj ama o kadar etkili olmayacak." şeklinde konuştu.

"TEKLİF ALMADIM!"

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı hatırlatılan Hoeness, "Hayır, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım." sözleriyle bu iddiayı yalanladı.

