Altın Portakal’ın hâkimi ‘Tavşan İmparatorluğu’! Çocuk cezaevinden doğan dram filmine 7 ödül
Altın Portakal’da öne çıkan “Tavşan İmparatorluğu”nun hikâyesi, yönetmenin çocuk cezaevindeki tecrübelerine dayanıyor.
MURAT ÖZTEKİN - 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde önceki gece yapılan ödül törenine “Tavşan İmparatorluğu” filmi damga vurdu.
Seyfettin Tokmak’ın yönettiği eser, “Ulusal En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” ödülü de dâhil olmak üzere toplamda 7 mükâfata layık görüldü. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü “Erken Kış” filmindeki performansıyla Leyla Tanlar aldı. “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü ise “Parçalı Yıllar” filmindeki performansıyla Yetkin Dikinciler’e verildi. “Uluslararası Yarışma”da “En İyi Film” ödülüne de “A Poet” filmi layık görüldü.
MAHKÛM ÇOCUKLAR İLHAM VERDİ
62. Altın Portakal’da en çok ödül kazanan TRT ortak yapımı “Tavşan İmparatorluğu”, babasının devletten haksız kazanç elde etmek için kendisini engelli rolü yapmaya zorlayan Musa’nın dünyasını merkezine alıyor. Eserde çocuğun tazı yarışlarında yem olarak kullanılan yaban tavşanlarını kurtarmaya çalışması hikâyesi işleniyor. Filmin cezaevinden doğduğunu söyleyen yönetmen Tokmak “Benim 3-4 yılım çocuk cezaevinde geçti. Çocuklara gönüllü film öğretmenliği yaptım. Çocuklara renkli renkli şeyler gösteriyorsun ama sanki uyuyorlardı. Beni bu filmi yapmaya orada yaşadıklarım itti” diyor.