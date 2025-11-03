Altın Portakal’ın hâkimi ‘Tavşan İmparatorluğu’! Çocuk cezaevinden doğan dram filmine 7 ödül

MURAT ÖZTEKİN - 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde önceki gece yapılan ödül törenine “Tavşan İmparatorluğu” filmi damga vurdu.

Seyfettin Tokmak’ın yönettiği eser, “Ulusal En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” ödülü de dâhil olmak üzere toplamda 7 mükâfata layık görüldü. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü “Erken Kış” filmindeki performansıyla Leyla Tanlar aldı. “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü ise “Parçalı Yıllar” filmindeki performansıyla Yetkin Dikinciler’e verildi. “Uluslararası Yarışma”da “En İyi Film” ödülüne de “A Poet” filmi layık görüldü.

MAHKÛM ÇOCUKLAR İLHAM VERDİ