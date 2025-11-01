Ara Güler’in Erdoğan karesi ilk defa sergide

MURAT ÖZTEKİN- İstanbul Finans Merkezi, ilk sanat galerisine kavuştu. VakıfBank Sanat Galerisinin açılışı, dün Emine Erdoğan’ın da katıldığı törenle yapıldı. Ataşehir’deki VakıfBank Genel Müdürlük binasında yer alan galerinin ilk sergisi ise “İstanbul’un Gözü” olarak anılan Ara Güler’in şehre dair eşsiz fotoğraflarını bir araya getirdi.

Sergiye aralarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in de olduğu çok sayıda bürokrat ve kültür insanı katıldı.

"ÇOCUKLUĞUMA GÖTÜRDÜ"

Sergi açılışında kısa bir sohbet şansı bulduğum Emine Erdoğan, İstanbul’da doğduğunu hatırlatarak fotoğrafların kendisini çocukluğuna götürdüğünü söyledi. Ara Güler’in 113 eserinden meydana gelen sergi, ekim ayında hayatını kaybeden fotoğrafçıyı anma mahiyeti de taşıyor. Sergide, Ara Güler’in sokaklarını adım adım gezerek fotoğrafladığı İstanbul’un simaları ve farklı manzaraları sanatseverlere sunuluyor.

Aynı zamanda Ara Güler tarafından çekilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın torunlarıyla birlikte yer aldığı kare de sergide yer alıyor. 2018’de ölen meşhur fotoğrafçının arşivinden çıkan enstantane, ilk defa sergileniyor.

Emine Erdoğan, açılışını yaptığı VakıfBank Sanat Galerisinde arkadaşımız Murat Öztekin ile kısa bir sohbet etti.

31 OCAK 2026'YA KADAR AÇIK

Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik AŞ iş birliğinde gerçekleştirilen sergi, 31 Ocak 2026 tarihine kadar açık kalacak. 500 metrekarelik sahaya kurulan VakıfBank Sanat Galerisi, önümüzdeki sene yeni sergilere ev sahipliği yapmaya devam edecek.