Yönetmen Veli Çelik’ten oyunculuk dersleri! Tecrübelerini paylaşacak

MURAT ÖZTEKİN - Dört yıl boyunca sektörden uzak duran Veli Çelik “Benim için şahane bir ‘nadas dönemi’ oldu. Yapmak istediğim projeler birikti, trafiğin dışına çıkmak birçok şeyi çok daha iyi gözlemlememe sebep oldu. Şimdi kendimi daha yeni, daha güçlü ve daha hazır hissediyorum” diyor.

Yönetmen, önümüzdeki ay Dr. Şüküri Caushaj ile birlikte vereceği oyunculuk dersleriyle tekrar sanatsal üretim sürecine dönüyor. Bugüne kadar birçok reklam filmi ve TV dizisine imza atan Veli Çelik, tecrübelerini yeni nesil oyuncularla paylaşmaya hazırlanıyor. Kasım ayında BOA Film Akademi’de başlayacak kamera önü oyunculuk dersleri hem sektöre adım atmak isteyen genç yeteneklere hem de profesyonel oyunculukta kendini geliştirmek isteyenlere hitap ediyor.