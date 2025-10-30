Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 30 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı

30 Ekim 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler birbirinden iddialı ve heyecan dolu yapımları beklemeye başladı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de yayınlanacak diziler, filmler ve eğlence programları büyük bir ilgiyle takip edildi. İşte bu akşamın yayın akışı...

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

30 Ekim 2025 bu akşam 20:00'da Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Veliaht ve TV8'de MasterChef ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Eşref Rüya

02:00 Kader Bağlayınca

03:30 Poyraz Karayel

05:15 Üç Kız Kardeş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:30 Cennetin Çocukları

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23:15 3'Te 3

00:30 Teşkilat

03:15 Cennetin Çocukları

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Kuruluş Orhan

04:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

01:00 Kral Kaybederse

03:30 Hanım Köylü

05:00 Söz

NOW TV YAYIN AKIŞI

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

00:00 Ben Onun Annesiyim

02:30 Sahtekarlar

05:00 Kefaret

06:00 Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

03:30 Gel Konuşalım