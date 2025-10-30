Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 30 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı
30 Ekim Perşembe akşamını ekran başına geçirmeyi hedefleyen seyircileri, "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusuna cevap arıyor. Günün yayın akışları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi dizi ve filmlerin yer alacağı merak konusu haline geldi.
30 Ekim 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler birbirinden iddialı ve heyecan dolu yapımları beklemeye başladı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de yayınlanacak diziler, filmler ve eğlence programları büyük bir ilgiyle takip edildi. İşte bu akşamın yayın akışı...
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
30 Ekim 2025 bu akşam 20:00'da Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Veliaht ve TV8'de MasterChef ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Eşref Rüya
02:00 Kader Bağlayınca
03:30 Poyraz Karayel
05:15 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:30 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23:15 3'Te 3
00:30 Teşkilat
03:15 Cennetin Çocukları
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Orhan
04:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
01:00 Kral Kaybederse
03:30 Hanım Köylü
05:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Ben Onun Annesiyim
02:30 Sahtekarlar
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Gel Konuşalım