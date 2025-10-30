Dicle Nehri ile ilgili şaşırtan gerçek! 100 kilometrelik kısmı "nehir" statüsünde değil

Suriye, Irak gibi ülkelerden geçerek Basra Körfezi'ne akan ve Türkiye'nin önemli su kaynaklarından olan Dicle Nehri, güzergah boyunca birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Dicle Nehri genel hattıyla nehir statüsündeyken, Diyarbakır bölümünde içinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nin de olduğu 100 kilometrelik alan ise "nehir" statüsünü taşımıyor.

Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı Avukat Ahmet İnan, Diyarbakır'da Bismil'den Suriye'ye kadar olan Dicle Nehri'nin ana kolunun nehir statüsünde olduğunu belirtti. Bismil'den Diyarbakır merkezden Hevsel Bahçeleri'nden geçen, Dicle, Eğil Barajlarına kadar olan kısmının ise nehir statüsünde olmadığını belirten İnan, Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 1992 yılından itibaren Dicle Nehri'ni tanımladığını hatırlattı. İnan, Dicle Nehri'ni tanımlarken Hevsel Bahçeleri'nden geçen en önemli kısmının nehir statüsünde tanımlanmadığına dikkat çekerek, "Bununla paralel olarak kum ocakları, madenler, nehrin peyzajıyla oynanması, endüstriyel atıklar, tarımsal zehirlerin buluşması en çok bu tanımsız kısımda meydana geliyor. Bunun kanuni güvenceden yoksun olması, etrafını yapılaşmaya, fabrikalaşmaya, kirliliğe açıyor" diye konuştu.

"DİCLE NEHRİ AĞIR BİR KİRLİLİK VE KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Dicle Nehri'nin insanlığın ilk tarım devrine geçtiği zamandan bu güne insanoğluna su sağladığına değinen İnan, "Gelinen aşamada Dicle Nehri ağır bir kirlilik ve kuraklıkla karşı karşıya. Dicle Nehri, çamur akıyor, zehir akıyor, kötü kokuyor. Nehrin kenarına bile gittiğinizde bunu anlayabilirsiniz. Bu durumun giderilmesi için önce Dicle Nehri'nin hak ettiği statüye, coğrafi ve tarihsel gerçekliğine uygun bir şekilde nehir statüsüne alınması lazım. Nehir statüsüne alınmasıyla beraber kıyı kenar çizgisinin tespit edilmesi ve bu kıyı kenar çizgisinin tespitiyle beraber etrafındaki kirleticilerin arındırılması lazım. Ve yeni kirleticilere maruz kalmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Dicle Nehri'nin Hevsel Bahçeleri'nin ortasından geçtiğini hatırlatan İnan, şunları söyledi: