Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Dicle Nehri ile ilgili şaşırtan gerçek! 100 kilometrelik kısmı "nehir" statüsünde değil

Dicle Nehri ile ilgili şaşırtan gerçek! 100 kilometrelik kısmı "nehir" statüsünde değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Su Kaynakları, Çevre, Hukuk, Dicle Nehri, Diyarbakır, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Toplam uzunluğu 1850 kilometre olan Dicle Nehri'nin Diyarbakır'dan geçen bölümünün 100 kilometrelik kısmının kanuni olarak "nehir" statüsünde olmadığı ortaya çıktı.

Suriye, Irak gibi ülkelerden geçerek Basra Körfezi'ne akan ve Türkiye'nin önemli su kaynaklarından olan Dicle Nehri, güzergah boyunca birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Dicle Nehri genel hattıyla nehir statüsündeyken, Diyarbakır bölümünde içinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nin de olduğu 100 kilometrelik alan ise "nehir" statüsünü taşımıyor.

Dicle Nehri ile ilgili şaşırtan gerçek! 100 kilometrelik kısmı "nehir" statüsünde değil - 1. Resim

Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı Avukat Ahmet İnan, Diyarbakır'da Bismil'den Suriye'ye kadar olan Dicle Nehri'nin ana kolunun nehir statüsünde olduğunu belirtti. Bismil'den Diyarbakır merkezden Hevsel Bahçeleri'nden geçen, Dicle, Eğil Barajlarına kadar olan kısmının ise nehir statüsünde olmadığını belirten İnan, Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 1992 yılından itibaren Dicle Nehri'ni tanımladığını hatırlattı. İnan, Dicle Nehri'ni tanımlarken Hevsel Bahçeleri'nden geçen en önemli kısmının nehir statüsünde tanımlanmadığına dikkat çekerek, "Bununla paralel olarak kum ocakları, madenler, nehrin peyzajıyla oynanması, endüstriyel atıklar, tarımsal zehirlerin buluşması en çok bu tanımsız kısımda meydana geliyor. Bunun kanuni güvenceden yoksun olması, etrafını yapılaşmaya, fabrikalaşmaya, kirliliğe açıyor" diye konuştu.

Dicle Nehri ile ilgili şaşırtan gerçek! 100 kilometrelik kısmı "nehir" statüsünde değil - 2. Resim

"DİCLE NEHRİ AĞIR BİR KİRLİLİK VE KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Dicle Nehri'nin insanlığın ilk tarım devrine geçtiği zamandan bu güne insanoğluna su sağladığına değinen İnan, "Gelinen aşamada Dicle Nehri ağır bir kirlilik ve kuraklıkla karşı karşıya. Dicle Nehri, çamur akıyor, zehir akıyor, kötü kokuyor. Nehrin kenarına bile gittiğinizde bunu anlayabilirsiniz. Bu durumun giderilmesi için önce Dicle Nehri'nin hak ettiği statüye, coğrafi ve tarihsel gerçekliğine uygun bir şekilde nehir statüsüne alınması lazım. Nehir statüsüne alınmasıyla beraber kıyı kenar çizgisinin tespit edilmesi ve bu kıyı kenar çizgisinin tespitiyle beraber etrafındaki kirleticilerin arındırılması lazım. Ve yeni kirleticilere maruz kalmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Dicle Nehri ile ilgili şaşırtan gerçek! 100 kilometrelik kısmı "nehir" statüsünde değil - 3. Resim

Dicle Nehri'nin Hevsel Bahçeleri'nin ortasından geçtiğini hatırlatan İnan, şunları söyledi:

"DİCLE NEHRİ, 100 KİLOMETRE OLARAK TANIMSIZ BIRAKILMIŞ"

"Aslında bu bütüncül bir koruma. Kanuni sorumluluk kurumların yetkisindedir. Biz, sivil toplum olarak bu adımları attık. İlgili raporlamaları yapıp DSİ'ye, Bakanlığa ve valiliğe başvuruyu yaptık. Dere ve çay statüsü kanuni tanımlaması yapılmıyor. Buranın ne statüsünde olduğunu bilmiyoruz. 100 kilometrelik bir sınırdır. Dicle Nehri, 100 kilometre olarak tanımsız bırakılmış. Bunu belirsiz bırakmak, nehir statüsünden çıkarmak, kanuni güvencelerden de yoksun bırakmaktır. Çünkü nehir oldu mu beli bir yapılaşma mesafesi, belli bir koruma mesafesi de oluşacak ama mevcut durumda bu da oluşmuyor"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro'su açılıyor! Bakan Uraloğlu tarihi açıkladıAli Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzmanlardan önemli uyarı: Artık göllerimizi kaybetmek üzereyiz - YaşamUzmanlardan önemli uyarı: Göllerimizi kaybetmek üzereyizAdana'da depremde 96 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis! - YaşamMüteahhide 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis!Özel günlerde tercih edebileceğiniz ikili takım önerileri - YaşamÖzel günlerde tercih edebileceğiniz ikili takım önerileriKars ve Ardahan'a kar yağdı, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı - Yaşam2 kente kar yağdı: Dağların zirveleri beyaza büründüVan Gölü'nde saklı tarih suların çekilmesiyle ortaya çıktı: Antik yol şaşkına çevirdi - YaşamSuların çekilmesiyle saklı tarih gün yüzüne çıktıBarajlarında su kalmayan Bursa'ya 2 gün boyunca yağmur yağdı, vatandaşın yüzü güldü - Yaşam2 gün yağdı, 3 milyonluk kenti kurtardı!
Sonraki Haber Yükleniyor...