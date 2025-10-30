Van Gölü'nde saklı tarih suların çekilmesiyle ortaya çıktı: Antik yol şaşkına çevirdi

Van Gölü'nde su seviyesinin azalmasıyla Çarpanak Adası'na ulaşımı sağlayan yaklaşık 1 kilometrelik antik yolun büyük bir kısmı gün yüzüne çıktı.

TAŞ YOLUN YÜZDE 80'İ GÖRÜLEBİLİYOR

Van Gölü'nde son yıllarda yaşanan su çekilmesi, gölün derinliklerinde saklı kalan tarihi yolu yeniden gün yüzüne çıkardı. Tuşba ilçe sınırında yer alan Çarpanak Adası'na uzanan antik taş yolun yaklaşık yüzde 80'i su seviyesinin düşmesiyle açıkça görülür hale geldi.

"CİDDİ SU KAYBI YAŞANDI"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü 3 bin 712 metrekarelik alanı ile beraber Marmara Denizi'nin yaklaşık 3'te 1 büyüklüğünde ve ülkemiz iç sularındaki en büyük gölü oluşturuyor. Gölde büyük olarak üç tane ada var. Çarpanak Adası, Van Gölü'ndeki kıyıya en yakın adalardan. Adaya ulaşmak tekne ile ancak mümkün oluyor. Son yıllarda özellikle 2025 yılında kış aylarındaki yağışlarda büyük düşüş yaşandı. Yaz aylarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle beraber Van Gölü'nde ciddi bir su kaybı oldu. Göl yavaş yavaş kıyı çizgisinde geriye doğru çekilmeye başladı." dedi.

"YAKINDA ADAYA YÜRÜYEREK GELİNEBİLECEK"

3-5 yıl önce bu bölgenin tamamen sular altında olduğunu ancak günümüzde kara parçası haline dönüştüğünü belirten Akkuş, şöyle devam etti: