Satala Antik Kenti'nde İsis'in büstü bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik Kenti'ndeki kazıda, Mısır Tanrıçası İsis'in bronz büstü bulundu.

20 SANTİMETRELİK BRON BÜST BULUNDU

Kazı Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur, Nekropol alanındaki kazılar sırasında Mısır Tanrıçası İsis'in 20 santimetrelik bronz büstünün bulunduğu söyledi.

Çakmur, büstün bulunması ile Roma lejyonlarının dini inançları hakkında yeni bir bilginin ortaya çıktığının altını çizdi:

"Bu buluntu lejyon askerlerinin dini çeşitliliğini göstermesi açısından önemli. Aynı zamanda 1870'li yıllarda çıkan Afrodit büstünden sonra açığa çıkartılan ilk büst olması açısından da çok önemli bir buluntu olarak karşımıza çıkıyor."

Çakmur, Mısır Tanrıçası İsis'in büstüne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Büst, üç ayak üzerine yerleştirilmiş, üç yapraklı kaliksten çıkan tanrıça kaidesiyle bulundu. Büstün başında, sol tarafı korunmuş, bereket ve bolluğun sembolü olan iki mısır başağı bulunuyor. Heykel, önünde düğümle bağlanmış püsküllü bir şal giymiştir. Heykelin restorasyon çalışmaları sürüyor, çalışmaların tamamlanmasıyla Gümüşhane Kent Müzesi'nde sergilenecek. Ekibimizce yapılacak bilimsel çalışmalarla da bronz büstün tarihlendirilmesi yapılacak."