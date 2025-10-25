Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Satala Antik Kenti'nde İsis'in büstü bulundu

Satala Antik Kenti'nde İsis'in büstü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Satala Antik Kenti&#039;nde İsis&#039;in büstü bulundu
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gümüşhane'deki Satala Antik Kenti'nde İsis'in bronz büstü bulundu. Kazı Başkanı Elif Yavuz Çakmur, "Bu buluntu lejyon askerlerinin dini çeşitliliğini göstermesi açısından önemli" dedi. Eser, restorasyon çalışmalarının ardından Gümüşhane Kent Müzesi'nde sergilenecek.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik Kenti'ndeki kazıda, Mısır Tanrıçası İsis'in bronz büstü bulundu.

20 SANTİMETRELİK BRON BÜST BULUNDU

Kazı Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur, Nekropol alanındaki kazılar sırasında Mısır Tanrıçası İsis'in 20 santimetrelik bronz büstünün bulunduğu söyledi.

Çakmur, büstün bulunması ile Roma lejyonlarının dini inançları hakkında yeni bir bilginin ortaya çıktığının altını çizdi:

"Bu buluntu lejyon askerlerinin dini çeşitliliğini göstermesi açısından önemli. Aynı zamanda 1870'li yıllarda çıkan Afrodit büstünden sonra açığa çıkartılan ilk büst olması açısından da çok önemli bir buluntu olarak karşımıza çıkıyor."

Çakmur, Mısır Tanrıçası İsis'in büstüne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Büst, üç ayak üzerine yerleştirilmiş, üç yapraklı kaliksten çıkan tanrıça kaidesiyle bulundu. Büstün başında, sol tarafı korunmuş, bereket ve bolluğun sembolü olan iki mısır başağı bulunuyor. Heykel, önünde düğümle bağlanmış püsküllü bir şal giymiştir. Heykelin restorasyon çalışmaları sürüyor, çalışmaların tamamlanmasıyla Gümüşhane Kent Müzesi'nde sergilenecek. Ekibimizce yapılacak bilimsel çalışmalarla da bronz büstün tarihlendirilmesi yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sivasspor'da kafa karıştıran gelişme: Osman Zeki Korkmaz idmana çıkmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinemada bu hafta | Yapay zekânın sanatçı hapishanesi! Teknoloji kâbusu: Dalloway - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Yapay zekânın sanatçı hapishanesiSınırları zorlayan eserler! Ars Electronica Zorlu PSM’de - Kültür - SanatSınırları zorlayan eserler! Ars Electronica Zorlu PSM’deGöbeklitepe’nin ikinci kısmı ziyarete açılıyor! Ören yerine rağbet arttı, yeni rota geliyor - Kültür - SanatGöbeklitepe’nin ikinci kısmı ziyarete açılıyorTrabzon Yazma Eser Koleksiyonu: 854 kıymetli kitap dijital ortamda - Kültür - SanatTrabzon Yazma Eser Koleksiyonu: 854 kıymetli kitap dijital ortamdaSinemalarda para ödülü devri: Kim 1 milyon TL ister! - Kültür - SanatSinemalarda para ödülü devri: Kim 1 milyon TL ister!'Cast sistemi' değişecek! Yerli yapay zeka "Excury" sayesinde herkes 'dijital ikiz' oluşturarak telif alacak - Kültür - SanatArtık herkes 'dijital ikiz' oluşturarak telif alacak
Sonraki Haber Yükleniyor...