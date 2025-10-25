Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son İstanbul anketi! Canlı yayında açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son İstanbul anketi! Canlı yayında açıklandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı canlı yayında İstanbul anketi yaptırdıklarını ve CHP'yi 2 puan farkla geçtiklerini duyurdu. Özdemir, "Bunu yeterli görmüyoruz. İddianame süreçleri tamamlandıktan sonra, İstanbul halkı gerçekten İstanbul’un kaynaklarının nasıl heba edildiğini görecektir" dedi.

Türkiye'de siyaset her dönem olduğu gibi hareketli günlere sahne oluyor. Liderler arası polemikler yakından takip edilirken partilerin son anketleri de merak uyandırıyor.

Son olarak AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in konuğu olurken merak edilen sorulara cevap verdi.

"İSTANBUL'DA BİRİNCİ PARTİYİZ"

Son ankete dair detayları paylaşan Özdemir, "AK Parti şu anda İstanbul’da birinci parti konumundadır. 2 puan farkla CHP’nin önüne geçmiştir" dedi.

"İDDİANAME BİTTİKTEN SONRA VATANDAŞ HER ŞEYİ DAHA NET GÖRECEK"

Bu puan farkını yeterli görmediklerini de söyleyen İl Başkanı, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Özellikle iddianame süreçleri tamamlandıktan sonra, İstanbul halkı gerçekten İstanbul’da neler yapılmış, İstanbul’un kaynakları nasıl heba edilmiş, bunları görecektir. Bu süreci ben biraz FETÖ sürecine benzetiyorum. 2013 yılında dershaneler meselesi ilk ortaya çıktığında, birçok kişi “Bu dershanelerle niye uğraşılıyor?” gibi sorular sormuştu. Ancak 2013, 2014, 2015 yıllarında yürütülen mücadele, 2016 yılında tam anlamıyla anlaşılmış ve sonuçlandırılmıştır."

 

 

